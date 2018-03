Video/ Dinamo Kiev Lazio (0-2): highlights e gol della partita (Europa League ottavi)

Video Dinamo Kiev Lazio (risultato finale 0-2): gli highlights e i gol della partita che si è giocata per il ritorno degli ottavi di Europa League. Biancocelesti qualificati ai quarti

16 marzo 2018 Fabio Belli

Video Dinamo Kiev Lazio 0-2, ottavi Europa League (Foto LaPresse)

La superiorità della Lazio in questa partita partita contro la Dinamo Kiev, vinta 2-0 in trasferta con tanto di qualificazione ai quarti di finale di Europa League, è stata testimoniata dal numero dei tiri in porta, 16 per i biancocelesti e solo 8 per gli ucraini, il doppio. Più precise però le conclusioni della Dinamo Kiev, che ha centrato lo specchio della porta 6 volte contro le 8 della Lazio. I biancocelesti hanno battuto 7 calci d'angolo contro i 4 degli avversari e si sono fatti pizzicare 2 volte in fuorigioco, contro le 4 della Dinamo Kiev. Possesso palla al 62% per la Lazio, superiore in maniera schiacciante rispetto al 38% della Dinamo Kiev. 82% la percentuale dei passaggi riusciti per la squadra di Simone Inzaghi (439 su 537), contro il 70% di una Dinamo Kiev (244 su 347) che ha commesso infatti numerosi errori di misura, soprattutto a centrocampo. Più efficace anche nei contrasti la Lazio, con 42 palloni complessivamente recuperati rispetto ai 34 della Dinamo Kiev. Gli ucraini hanno commesso 11 falli rimediando 3 ammonizioni, 1 solo cartellino giallo per la Lazio (per Luiz Felipe) a fronte di 8 falli commessi.

LE DICHIARAZIONI

Simone Inzaghi è raggiante in conferenza stampa per la grande prova dei suoi sul campo della Dinamo Kiev: “Giocheremo sicuramente contro una squadra di valore ai quarti di finale, ma al di là di questo bisogna fare i complimenti alla Lazio che sta regalando grandi soddisfazioni a tutti. Siamo approdati ai quarti di finale di Europa League, in campionato saremmo dovuti essere già qualificati in Champions League e non dimentichiamo la vittoria della Supercoppa a inizio stagione. Un plauso ai ragazzi di questo gruppo, stanno dimostrando di avere un grande cuore. Veder giocare così la Lazio mi fa enormemente piacere, credo che abbiamo creato almeno 10 occasioni da gol. La Dinamo Kiev era imbattuta da più di un anno in casa. Parlando dei singoli, Luis Alberto è stato molto bravo questa sera, come del resto tutta la squadra: non è facile indicare un migliore in assoluto. Tutto il gruppo ha dato tantissimo, sia i titolari, sia i giocatori che sono entrati a gara in corso, i quali ci hanno permesso di tener alta la squadra e rischiare poco in difesa, interpretando la partita proprio come l’avevamo preparata. Far giocare insieme Milinkovic, Luis Alberto, Felipe Anderson ed Immobile sarebbe una forzatura per l'equilibrio della squadra. Stasera la difesa a tre è stata molto attenta nel contenere i due attaccanti della Dinamo. L’interpretazione della squadra conta più dei moduli, la squadra è stata bravissima ed ha meritato questa qualificazione. Ci godremo questo passaggio del turno e vedere una squadra che mette il cuore in campo mi emoziona sinceramente. Immobile non ha segnato stasera, ma ha disputato una grande partita: è stato il primo a sacrificarsi, insieme a Felipe Anderson.”

DINAMO KIEV LAZIO, GOL E HIGHLIGHTS: IL VIDEO DELLA PARTITA

© Riproduzione Riservata.