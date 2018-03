Video/ Lione Cska Mosca (2-3): highlights e gol della partita (Europa league)

Video Lione Cska Mosca (risultato finale 2-3): highlights e gol della partita valida per l'europa league. I russi vincono in francia e passano ai quarti.

Video Lione Cska Mosca (Lapresse)

Il Cksa di Mosca espugna il Parc OL vincendo per 2-3 contro il Lione. Golovin porta in vantaggio i russi nel primo tempo ma a inizio ripresa Cornet firma il pari. In pochi minuti però Musa e Wernbloom realizzano un terribile uno-due che taglia il fiato agli avversari. Il gol di Diaz non basta. Per il Lione il rimpianto per aver sciupato il vantaggio dell'andata è davvero grosso.

SINTESI PRIMO TEMPO

Genesio schiera il Lione con il 4-3-3. In porta Lopes, linea difensiva composta da Tete, Marcelo, Diakhaby e Marçal. A centrocampo Ferri, Tousart e Ndombele. In attacco Cornet, Díaz e Depay. Goncharenko a caccia dell'impresa con il 3-5-2. Tra i pali Akinfeev, in difesa i fratelli Berezutski e Ignashevich. A centrocampo da destra verso sinistra Nababkin, Dzagoev, Natcho, Golovin e Kuchaev. In avanti Wernbloom e Musa. Il Cska prova a pungere nelle prime battute del match. Subito un lancio per Musa, pescato in posizione di offside. Punizione per il Lione. La squadra russa in questa fase d'avvio mostra un'ottima personalità. Il Lione prova a mantenere l'assetto iniziale senza scomporsi. Ferri prova ad azionare Cornet sul lato di destra. Serie di dribbling fino all'area di rigore, poi arriva Ignashevich e l'azione sfuma. Primo tentativo dalla distanza da parte di Depay, tiro potente deviato in corner. Fallo di Ferri ai danni di Golovin: punizione per il Cska Mosca: alla conclusione Natcho col pallone che termina a lato. Primo giallo del match: ammonito Nababkin per fallo su Marcal. Prima chance del match per il Lione al 14esimo: conclusione da posizione ravvicinata di Cornet e parata di Akinfeev, che blocca in tutta sicurezza. Tentativo di cross da parte di Ndombele, allontana la difesa del Cska ma il Lione resta in zona offensiva. Corner per il Lione: va Ferri dalla bandierina, cross completamente da dimenticare. La palla va sul fondo. Al 18esimo ci prova Diaz. Spunto dell'attaccante del Lione, doppio dribbling e conclusione che Akinfeev disinnesca reattivamente. Rispondono i russi. Suggerimento vincente in area per Kuchaev che da ottima chance calcia in porta ma Lopes compie una grande parata blindando lo 0-0. Anche Musa ci prova. Assist di Wernbloom per l'attaccante ospite, la cui conclusione in area termina di poco a lato. Nuova chance per Diaz alla mezzora. L'attaccante del Lione s'aggiusta il pallone e calcia centralmente: Akinfeev, ancora una volta, è attento e respinge. Il Lione alza la pressione. Cross dal fondo, colpo di testa e riflesso di Akinfeev che compie una grande parata. Secondo giallo del match: ammonito Musa del Cska Mosca. Al 38esimo gli ospiti passano in vantaggio. Bellissimo tiro a giro col destro da parte di Golovin che, servito da Dzagoev in area, sorprende il portiere e sigla lo 0-1. Con questo risultato, vista la sfida dell'andata, si andrebbe ai supplementari: da questo momento in poi comincia un'altra partita. Cornet crossa in area, deviazione e corner: subito una reazione decisa da parte del Lione. I russi si rendono pericolosi in contropiede qualche minuto dopo. Dzagoev prova la conclusione che viene murata da Diakhaby. Conclusione da parte di Golovin prima dell'intervallo. Tiro impreciso che termina a lato.

SINTESI SECONDO TEMPO

Primo cambio per il Cska: entra Schennikov ed esce Berezutski. Wernbloom sfugge a Marcelo, costretto a stenderlo: punizione per il Cska Mosca. Sul pallone va Natcho. Nulla di fatto sugli sviluppi del calcio piazzato. Tante interruzioni in questa fase di match: gioco spezzettato che, probabilmente, favorisce gli ospiti, che hanno sbloccato la partita a fine primo tempo. Conclusione potente ma imprecisa da parte di Ndombele, il pallone termina alto sopra la traversa. I russi sfiorano il vantaggio. Poco dopo Nababkin si ritrova palla al limite, ma anticipa il tiro e la sfera termina sul fondo. Si salva il Lione. Gol sbagliato, gol subito. Assist di Ferri e tap-in vincente da parte di Cornet: punteggio di 1-1 e ora i francesi sono virtualmente qualificati. Il vantaggio però dura poco. Nel giro di due minuti il Cska torna in vantaggio grazie a Musa. Suggerimento vincente da parte di Nababkin dalla destra, che in area serve l'attaccante: freddo in spaccata a tu per tu con Lopes, nulla da fare per il portiere. Cambio nel Lione: esce Depay e al suo posto entra Traoré. Al 67esimo gli ospiti calano il tris. Cross dalla sinistra di Kuchaev e Wernbloom è solissimo in area e in girata realizza l'1-3 col mancino. Secondo cambio per il Lione: esce Ferri e al suo posto entra Maolida. Ultima sostituzione invece per Genesio: fuori Marcal e al suo posto Mendy. Al 72esimo il Lione riesce ad accorciare rimettendo tutto in discussione. Spunto di Traoré sulla destra, cross teso per Diaz che beffa Berezutski sorprendendolo alle sue spalle e siglando il 2-3. Cambio nel Cska Mosca: entra Vitinho al posto di Musa. Traore spaventa il Cska. Grande conclusione del neo entrato e riflessi pronti di Akinfeev che tiene in piedi la sua squadra. Cambio nel Cska Mosca: entra Vitinho al posto di Musa. Il Lione si riversa in attacco. Tousart va alla conclusione dalla distanza, ancora reattivo Akinfeev: il Lione attacca a testa bassa con tutti i suoi uomini, fase decisiva del match. Ostruzione al portiere per Diaz: ammonito l'attaccante del Lione. Inevitabilmente, il Cska si rintana nella propria metà campo a difesa del prezioso vantaggio: il Lione prova a trovare varchi col possesso palla. Vitinho ci prova dalla lunga distanza su calcio di punizione, pallone alto sopra la traversa. Rimessa dal fondo per Lopes. Doppio corner per il Cska, che prova a tenere distante il Lione dalla propria area di rigore: finale di match tutto da vivere. Conclusione di Dzagoev murata dalla difesa del Lione all'88esimo, ennesimo corner per il Cska: nei francesi inizia a subentrare anche comprensibile stanchezza. Assalto dei francesi. Al 93esimo Maolida sfiora il gol qualificazione. Cross dal fondo e tentativo in area, pallone fuori non di molto. Grande chance per il Lione. Ultimo cambio per il Cska: fuori Gordyushenko per Dzagoev. I russi vincono e avanzano ai quarti.

