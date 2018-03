Video/ Plzen Sporting (2-1 dts): highlights e gol della partita (Europa league)

Video Plzen Sporting (risultato finale 2-1 dts): highlights e gol della partita valida per l'europa league. I lusitani trovano l'acceso ai quarti.

16 marzo 2018 Alessandro Rinoldi

Video Plzen Sporting (LaPresse)

Allo Štruncovy Sady Stadion di Plzen il successo per 2 a 1 non basta al Viktoria che, in virtù dello 0 a 2 per i biancoverdi della gara d'andata, viene eliminato dallo Sporting di Lisbona. Nel primo tempo i padroni di casa accorciano subito il distacco di partenza andando in rete già al 6' grazie al colpo di testa di Bakos, su assist di Kovarik. Nella ripresa la doppietta dello stesso Bakos, firmata al 64' su suggerimento di Havel, ristabilisce la parità totale mentre gli ospiti falliscono tragicamente il goal qualificazione colpendo un palo con Marcos Acuna al 50' e facendosi parare un calcio di rigore, concesso per fallo di Reznik al 91', con Dost. Nei tempi supplementari ci pensa l'incornata di Battaglia, ispirata da Bruno Fernandes al 105'+2', a mettere la parola fine su questo ottavo di finale.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come la gara sia stata sostanzialmente equilibrata a fronte del possesso favorevole allo Sporting con il 53% e supportato da una lieve superiorità nel completare i passaggi, l'84% contro l'81% con 436 su 521 e 343 su 426. I cechi hanno recuperato più palloni degli avversari, 34 a 33, ed in fase offensiva sono stati più precisi a giudicare dal 6 a 5 nel computo dei tiri nello specchio della porta, 4 a 9 quelli fuori. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, il Viktoria è stata la squadra più fallosa visto il 29 a 19 negli interventi irregolari commessi e l'arbitro tedesco Tobias Stieler ha estratto il cartellino giallo 5 volte ammonendo rispettivamente Reznik, Hajek e Petrzela da un lato, Bryan Ruiz e Dost dall'altro.

