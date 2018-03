Video/ Salisburgo Dortmund (0-0): highlights della partita (Europa League)

Video Salisburgo Dortmund (LaPresse)

Il Salisburgo contiene il Borussia Dortmund alla Red Bull Arena pareggiando 0-0 e ottenendo la qualificazione ai quarti di finale. Decisiva la vittoria per 1-2 a Dortmund. Impresa storica degli austriaci, per la prima volta così vicini alla finale di Europa League.

SINTESI PRIMO TEMPO

Red Bull in campo con il 4-4-2. Tra i pali Walke, in difesa Lainer, Ramalho, Caleta-Car e Ulmer. A centrocampo da destra verso sinistra Haidara, Schlager, Samassékou e Berisha. In attacco Hee-Chan e Dabbur. Il Borussia risponde con il 4-2-3-1. Bürki in porta, Piszczek, Zagadou, Papastathopoulos e Schmelzer in linea difensiva. In mediana Dahoud e Castro, mentre in zona offensiva troviamo Schurrle, Reus e Gotze alle spalle di Batshuayi. Il Borussia prova subito a metter sotto gli avversari. Gli austriaci si difendono non concedendo spazi e sono loro i primi a pungere. Dabbur ruba palla e serve Hee-Chan che, da dentro l'area, prova il destro. Burki è bravo ad uscire respingendo con il corpo. In questa prima fase di gara il Borussia incontra parecchie difficoltà per il pressing esercitato dagli avversari. Palla pericolosa messa in mezzo all'area di rigore da Piszczek, ma nessun compagno riesce a sfruttare il bel cross dell'esterno. Fasi concitate del match, la partita si gioca soprattutto a centrocampo. I gialloneri faticano a trovare spazi, il Salisburgo presidia soprattutto le fasce limitando le fonti di gioco dei tedeschi. Al 18esimo Schurrle e Schmelzer provano a duettare al limite dell'area, ma la difesa del Salisburgo fa buona guardia impedendo l'ingresso in area. Rischia intanto l'ammonizione Hee-Chan per un intervento su Schmelzer; l'arbitro lo grazia, ma gli fa chiaramente capire che non tollererà altri falli simili. Salisburgo a un passo dal vantaggio. Errore di Zagadou che spiana la strada a Hee-Chan. Il suo destro sul primo palo è deviato in calcio d'angolo da Burki. Il Borussia Dortmund ci prova invece da calcio piazzato: sulla sfera va Marco Reus che mette in mezzo, ma la difesa riesce a respingere. Si agita Stoger in panchina, l'allenatore del Borussia non sembra particolarmente soddisfatto della prestazione offerta dai suoi: ancora nessun tiro verso lo specchio alla mezzora. Uscita coraggiosa di Burki che interrompe un'azione offensiva pericolosa del Salisburgo. Perfetta la scelta di tempo del portiere giallonero. Al 32esimo il Salisburgo va vicino al vantaggio. Azione insistita del Salisburgo con Schlager che prende palla in area e di sinistro cerca il palo lungo. Deve compiere un vero e proprio miracolo Burki per mantenere inviolata la propria porta deviando in calcio d'angolo. Molto meglio la squadra di Marco Rose in questo primo tempo, Borussia Dortmund non pervenuto. Dabbur prova il destro a giro dal limite dell'area, ma la sua conclusione non è di quelle da ricordare. Protesta il Borussia per un contatto Batshuayi-Ramalho. Il difensore colpisce l'attaccante con una spallata, ma l'intervento sembra essere regolare. Prima dell'intervallo ci provano ancora i padroni di casa. Tiro cross di Berisha dalla sinistra, Burki si allunga e con la mano mette in fallo laterale sbrogliando una situazione pericolosa.

SINTESI SECONDO TEMPO

Il tecnico Stoger effettua subito un cambio: fuori Reus e dentro Isak. Prova la rimonta il Borussia inserendo anche Philipp; a fargli posto è un deludente Mario Gotze. Cartellino giallo in apertura di ripresa per Papastathopoulos. In caso di qualificazione del Borussia salterà i quarti di finale perché il greco era diffidato. Tenta il tiro Philipp, ma il suo destro dal limite è troppo centrale per impensierire Walke che blocca senza patemi. Ammonito anche Hee-Chan per un fallo su Schurrle. Un cartellino giallo pesante per l'attaccante del Salisburgo che era diffidato e, in caso di qualificazione, salterà pure lui l'andata dei quarti di finale. Occasione per il Borussia al 56esimo. Lavora un bel pallone sulla destra Piszczek che mette in mezzo. La palla è respinta dalla difesa al limite dove Schmelzer stoppa e calcia di sinistro ma troppo centrale facilitando la parata di Walke. Salisburgo vicino al gol. Gli austriaci non sfruttano al meglio una ripartenza 3 contro 1. Berisha arriva al limite dell'area e calcia trovando la respinta di Burki; sulla ribattuta ci prova poi Haidara spedendo alle stelle. Borussia alle strette. Bravo Dabbur a liberarsi al limite dell'area; il suo destro a giro è potente, ma poco preciso facilitando l'intervento di Burki che blocca sicuro. Ultimo cambio per il Borussia Dortmund: fuori Castro, dentro Guerreiro. Cartellino giallo anche per Berisha, sanzionato per gioco pericoloso su Philipp. Segnali di risveglio da parte degli ospiti. Palla messa dentro l'area, Isak prolunga e Schmelzer, di testa, prova la via della rete. La sua conclusione, seppur ravvicinata, è troppo centrale. Primo cambio per il Salisburgo: fuori l'attaccante Hee-Chan e dentro Gulbrandsen. I tedeschi cambiano marcia. Bella palla in profondità di Batshuayi per Isak che entra in area, controlla e calcia, ma Walke in uscita disperata riesce a mantenere la porta inviolata. Spingono adesso gli ospiti: Batshuayi apre sulla destra per Piszczek che mette in mezzo dove c'è Philipp. La sua girata è potente e precisa, Ramalho però mette in angolo deviando in maniera provvidenziale. Chance per il Dortmund. Cross in mezzo di Piszczek che trova Isak; l'attaccante è bravo a stoppare e calciare, ma Berisha, appostato sulla linea, respinge salvando la propria porta. Cambio per il Salisburgo: fuori Schlager e dentro Wolf. Ultima sostituzione per il Salisburgo: lascia il campo Haidara, al suo posto entra Yabo. Tiro della disperazione per Batshuayi che da trenta metri prova il destro: è il segnale della resa per il Borussia che sembra ormai rassegnato a dire addio all'Europa League. Finisce sul taccuino dell'arbitro anche Ulmer, è il terzo ammonito per la squadra di casa. Occasione per il Salisburgo con Yabo che entra in area di rigore e calcia con il destro. La sua conclusione, però, finisce lontana dai pali. Cartellino giallo per Zagadou, il francese protesta troppo e l'arbitro lo punisce. Ammonito Samassékou, quarto giallo per i padroni di casa nel finale. Borussia Dortmund eliminato, ai quarti ci va il Salisburgo.

