Video/ Zenit Lipsia (1-1): highlights e gol della partita (Europan league)

Video Zenit Lipsia (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita valida per l'Europa League. E' pareggio a San Pietroburgo: i tedeschi passano il turno.

16 marzo 2018 Alessandro Rinoldi

Video Zenit Lipsia (LaPresse)

Allo Stadio San Pietroburgo lo Zenit fallisce nell'impresa di rimontare la sconfitta per 3 a 2 subita nella gara d'andata impattando per 1 a 1 contro il Lipsia, qualificatosi invece ai quarti di finale. Nel primo tempo i padroni di casa si ritrovano a fare i conti con l'infortunio di Kokorin già al 7', immediatamente rimpiazzato da Zabolotnyi, e vanno sotto al 22' a causa della rete di Augustin, segnata su assist di Werner. La reazione non si fa attendere ed il pareggio, dopo il palo di Paredes al 26', viene raggiunto da Driussi nel recupero al 45'+1', su suggerimento di Criscito. Nella ripresa il punteggio non cambia più con la rete annullata per fuorigioco a Zabolotnyi al 68' ed il calcio di rigore per il Lipsia parato da Lunev a Werner all'82'.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come il Lipsia sia riuscito piuttosto bene a contenere gli avversari, dopo la partita in Germania, essendosi conquistato il possesso palla con il 55%, supportato pure da una maggior precisione nei passaggi, l'84% contro il 77% con 384 su 455 e 261 su 340 appoggi completati. Parità per quanto riguarda i palloni recuperati, 37 per parte, mentre, in fase offensiva, gli uomini dell'ex interista Roberto Mancini avrebbero forse metitato qualcosa in più giudicando il 4 a 3 nei tiri nello specchio della porta, 5 a 1 quelli terminati fuori. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, lo Zenit è stata la squadra più fallosa visto il 13 a 11 negli interventi irregolari commessi e l'arbitro italiano Daniele Orsato ha estratto il cartellino giallo 5 volte ammonendo rispettivamente Criscito, Smolnikov e Mevlja da un lato, Demme e Orban dall'altro.

