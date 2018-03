World Series Boxe 2018/ Vianello-Clarke Italia Thunder British Lionhearts streaming video e diretta tv

Diretta Italia Thunder-British Lionhearts: info streaming video e tv. Nuovo appuntamento con la World Series of boxing per la franchigia azzurra a Cernusco sul Naviglio

16 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Italia Thunder-British Lionhearts è il nuovo banco di prova per gli azzurri in questa nuova settimana di competizione per la Wbs 8, l’ottava stagione della World Series of Boxing: si salirà sul ring oggi venerdi 16 marzo a partire dalle ore 18.00 presso il Palazzetto dello Sport di Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano. Per la franchigia azzurra della boxe sarà un impegno durissimo, dal momento che due settimane fa Italia Thunder e British Lionhearts avevano già incrociato i guantoni a Liverpool e fu un pesantissimo 5-0 in favore della formazione britannica. Una lezione molto dura per gli Italia Thunder: oggi i pugili azzurri sapranno fare meglio?

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’EVENTO

Segnaliamo che questo appuntamento per la Wbs 8 tra Italia Thunder e British Lionhearts sarà visibile in diretta tv su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando in chiaro ma disponibile anche al numero 225 della piattaforma satellitare Sky; di conseguenza sarà disponibile anche la diretta streaming video degli incontri di boxe in programma a Cernusco sul Naviglio, collegandosi sul sito sportitalia.com. Consigliamo comunque a tutti gli appassionati di pugilato di consultare il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.wordlseriesofboxing.com ed inoltre i profili social collegati per avere tutte le informazioni in tempo reale.

IL CAMMINO DEGLI ITALIA THUNDER

Italia Thunder-British Lionhearts si disputa per la settima settimana delle World Series of Boxing: la franchigia azzurra è già scesa sul ring in tre precedenti settimane e dobbiamo dire che il bilancio non è particolarmente positivo finora. Abbiamo già dovuto prendere nota del pesante 5-0 incassato due settimane fa a Liverpool contro i britannici, in precedenza erano arrivate la vittoria per 3-2 contro i Croatian Knights di venerdì 2 febbraio al Mandela Forum di Firenze e la sconfitta per 2-3 contro i France Fighting Roosters al Palazzetto dello Sport di Roma di venerdì 16 febbraio. La conseguenza è che nella classifica del gruppo B siamo attualmente al terzo posto con 4 punti, alle spalle dei France Fighting Roosters che hanno ben 9 punti già al loro attivo e ai British Lionhearts, secondi a quota 7. Precediamo solamente i Croatian Knights, quarti con appena un punticino raccolto finora.

