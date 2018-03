iPhone SE 2 con scocca in vetro-metallo?/ Nuove immagini del gioiello di casa Apple

In rete sono apparse delle foto "rubate" di quello che potrebbe essere un nuovo iPhone

La foto apparsa in rete del probabile iPhone SE 2

La Apple è pronta a lanciare sul mercato un nuovo modello di iPhone. Le indiscrezioni circolanti in rete in queste ultime settimane, fanno infatti pensare che la casa di Cupertino sia prossima alla commercializzazione dell’SE 2. Dopo il primo fortunato dispositivo mobile, un iPhone dalle qualità e caratteristiche del 6S, ma rinchiuso in una scocca del 5, la multinazionale statunitense ci riprova. I queste ore, stando a quanto sottolineato dai colleghi di Weibo, sono circolate delle foto di quello che potrebbe essere appunto il secondo capitolo dell’SE. Il nuovo iPhone dovrebbe avere la scocca in vetro sul posteriore, mentre ai bordi dovrebbe essere in metallo, molto simile quindi al modello precedente. Inoltre, dalle immagini trapelate, si può notare la fotocamera posteriore singola, posta a filo scocca.

QUALI CARATTERISTICHE TECNICHE?

Insomma, a livello estetico, se le foto venissero confermate, non vediamo nulla che faccia gridare per lo stupore, ma le qualità dell’SE sono di solito nascoste, all’interno dello stesso dispositivo, sulla falsa riga appunto di quanto avvenuto con il modello precedente. Non è quindi da escludere che i nuovi device possano utilizzare il sistema di ricarica wireless induttiva in standard Qi, mentre, per quanto riguarda lo schermo Oled già montato su iPhone X, é probabile che questo venga introdotto anche nel nuovo SE 2. Qualche nuova informazione a riguardo potrebbe arrivare a giugno, quando dal 4 all’8 si terrà il WWDC, la Worldwide Devolopers Conference di Apple, la classica conferenza annuale, in programma in quel di San Josè, in California.

