Alessandra Giana Erminio/ Streaming video e diretta tv: formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Alessandria-Giana Erminio: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone A in programma allo stadio Moccagatta.

17 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Alessandria-Giana Erminio, LaPresse

Alessandria-Giana Erminio, diretta dal signor De Remigis di Teramo, sabato 17 marzo alle ore 20.30, sarà uno dei posticipi serali del programma della trentesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone A. Alessandra e Giana Erminio continuano a correre per i play off. Per l'Alessandria l'ultimo pareggio in casa del Pisa terzo in classifica rappresenta l'ennesimo passo avanti verso i play off, e soprattutto il proseguimento di una serie positiva che dura ormai da quasi quattro mesi, ovvero dalla sconfitta di Piacenza dello scorso 24 novembre. Pareggi e vittorie, ma una risalita costante dalla zona play out a quello che attualmente è il sesto posto, ma con la Carrarese quinta decisamente a portata di mano, considerando che gli apuani hanno disputato una partita in più ed hanno un solo punto di vantaggio sui grigi.

A tre punti di distanza dall'Alessandria c'è il Giana Erminio, caduto in casa contro il Livorno, e soprattutto senza vittoria da sei partite consecutive, con la formazione di Gorgonzola che ha ottenuto quattro pareggi e due sconfitte in queste ultime sei sfide. Partita dunque che potrebbe essere decisiva per le ambizioni dei due club, ma per l'Alessandria il momento è decisamente positivo e la squadra è sulla cresta dell'onda, mentre per il Giana Erminio il calo dell'ultimo periodo sta mettendo a repentaglio una partecipazione ai play off che pareva quasi acquisita.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La sfida non si potrà seguire in diretta tv, ma la diretta streaming video via internet sarà visibile con un abbonamento al sito elevensports.it, oppure acquistando sul portale la visione del match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA GIANA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Moccagatta di Alessandria. I grigi padroni di casa affronteranno il match con Vannucchi in porta, Sciacca schierato in posizione di terzino destro e Barlocco schierato in posizione di terzino sinistro, con Piccolo e Blanchard al centro della retroguardia. I tre di centrocampo saranno Gazzi, Bellazzini e Nicco, mentre Sestu, Chinellato e Russini si muoveranno da titolari nel tridente offensivo. Risponderà il Giana Erminio con Sanchez a difesa della porta e una linea difensiva a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra rispettivamente con Perico, il nigeriano Bonalumi, Montesano e Foglio. A centrocampo Chiarello sarà l'esterno di fascia destra e Iovine l'esterno di fascia sinistra, mentre Marotta e Greselin si muoveranno al centro della linea a quattro sulla mediana. Il nigeriano Okyere avrà invece compiti da trequartista, alle spalle dell'unica punta di ruolo, Bruno.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

4-3-3 per l'Alessandria e 4-4-1-1 per il Giana Erminio. Confronto tattico interessante con la formazione di Gorgonzola e i grigi che hanno pareggiato nel match d'andata di questo campionato, due a due con gol di Bruno e Perna per i padroni di casa e doppietta di Gonzalez per i piemontesi. L'ultimo precedente ad Alessandria è la vittoria per quattro a due dei lombardi del primo aprile 2017, quaterna del Giana con Okyere (doppietta), Chiarello e Bruno, gol di Bocalon e Gonzalez per i grigi. L'Alessandria ha battuto per l'ultima volta il Giana Erminio in casa con l'uno a zero del 28 novembre 2015, gol decisivo siglato da Bocalon.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le scommesse sul match, i bookmaker quotano la vittoria interna 1.80 con William Hill, mentre Eurobet propone a 3.40 la quota relativa al pareggio e l'eventuale successo esterno viene quotato sempre 4.59 da Bet365. Per quanto riguarda le quote sui gol realizzati nel corso della partita, Unibet quota 2.00 l'over 2.5 e 1.72 l'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.