Ascoli Ternana/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Ascoli Ternana: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Sfida in coda alla classifica del campionato di Serie B

Ascoli-Ternana, sabato 17 marzo alle ore 15.00, sarà diretta dall'arbitro Abbattista e sarà una sfida relativa alla trentunesima giornata del campionato di Serie B 2017-2018. Sfida delicatissima in chiave salvezza, si affrontano infatti le due squadre appaiate all’ultimo posto a quota 26 punti nel campionato di Serie B. L’Ascoli arriva però all’appuntamento in un momento molto difficile, reduce da tre sconfitte consecutive subite contro Palermo, Salernitana e Venezia. Nella Ternana cominciano invece a vedersi gli effetti della cura De Canio: vittoria contro la Cremonese e pareggio esterno contro lo Spezia negli ultimi due incontri disputati in campionato, risultati che hanno permesso agli umbri di vedere di nuovo la prospettiva della salvezza possibile e di abbandonare l’ultimo posto solitario in classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Il match si potrà seguire in diretta tv esclusiva su Sky sul canale 257 (Sky Calcio 7 HD) con diretta streaming video via internet disponibile per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare collegandosi sul sito skygo.sky.it. Inoltre su Sky Sport 1 andrà in onda il programma Diretta Gol Serie B, che trasmette in tempo reale le azioni salienti, le reti e tutte le emozioni dai campi del campionato cadetto sui quali si gioca in contemporanea nel primo pomeriggio.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI TERNANA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Del Duca di Ascoli: marchigiani padroni di casa schierati con Agazzi in porta, De Santis, Mengoni e Cherubin titolari nella difesa a tre, il ghanese Addae, Buzzegoli e Carpani centrali di centrocampo, mentre il romeno Mogos sarà l’esterno di fascia destra e il brasiliano Martinho l’esterno di fascia sinistra. In attacco Ganz farà coppia con Monachello. Risponderà la Ternana con Sala in porta e una difesa a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Vitiello, Rigione, Signorini e Favalli. Nel terzetto di centrocampo giocheranno Defendi, Bordin e Signori, in attacco spazio a Tremolada come trequartista alle spalle del duo Montalto-Finotto.

TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente al 3-5-2 di Cosmi sarà opposto il 4-3-1-2 di De Canio. All’andata pareggio 1-1 tra le due squadre, la Ternana ha vinto 1-2 l’ultimo precedente ad Ascoli il 18 maggio 2017, mentre l’ultima vittoria casalinga marchigiana contro i rossoverdi risale all’1-0 dell’8 dicembre 2015.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le scommesse sul match, i bookmaker quotano la vittoria interna 2.40 con Eurobet, mentre Snai propone a 3.10 la quota relativa al pareggio e Bet365 offre a 3.39 l'eventuale successo esterno. Per quanto riguarda le quote sui gol realizzati nel corso della partita, Unibet quota 2.12 l'over 2.5 e 1.68 l'under 2.5.

