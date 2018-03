Brescia Cremonese/ Streaming video e diretta tv:probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Brescia Cremonese: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Di scena un derby lombardo sempre molto sentito

17 marzo 2018 Fabio Belli

Brescia, derby con la Cremonese al Rigamonti (foto LaPresse)

Brescia-Cremonese sarà diretta dall'arbitro Rapuano; si gioca sabato 17 marzo alle ore 15.00 ed è una sfida relativa alla trentunesima giornata del campionato di Serie B 2017-2018. Derby lombardo sempre molto sentito quello tra Brescia e Cremonese. Le Rondinelle non arrivano però alla sfida nel loro momento migliore, reduci da due sconfitte consecutive in trasferta contro il Perugia e nel recupero contro il Novara. Anche la Cremonese ha evidenziato difficoltà nelle ultime settimane, i grigiorossi non vincono infatti da ben otto giornate di campionato, con cinque pareggi e tre sconfitte. Sabato scorso, pari interno contro il Cittadella e Cremonese scivolata a tre punti dalla zona play off, mentre il Brescia occupa al momento la zona play out al quintultimo posto a braccetto col Cesena.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Il match si potrà seguire in diretta tv esclusiva su Sky sul canale 256 (Sky Calcio 6 HD) con diretta streaming video via internet disponibile per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare collegandosi sul sito skygo.sky.it. Inoltre su Sky Sport 1 andrà in onda il programma Diretta Gol Serie B, che trasmette in tempo reale le azioni salienti, le reti e tutte le emozioni dai campi del campionato cadetto sui quali si gioca in contemporanea nel primo pomeriggio.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA CREMONESE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Rigamonti di Brescia: Rondinelle padrone di casa schierate con Minelli in porta, Coppolaro sull’out difensivo di destra e Longhi sull’out difensivo di sinistra, con Somma e Gastaldello difensori centrali, mentre lo svizzero Martinelli e Tonali saranno i centrali di centrocempo, con Bisoli esterno di fascia destra e il guineano Embalo esterno di fascia sinistra. In attacco Torregrossa farà coppia con il nigeriano Okwonkwo. Risponderà la Cremonese con il kosovaro Ujkani in porta e una difesa a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Cinaglia, Canini, Marconi e Renzetti. Nel terzetto di centrocampo giocheranno Pesce, Arini e Croce, in attacco spazio a Castrovilli come trequartista alle spalle del duo formato dall’argentino Gomez Taleb e da Brighenti.

TATTICA E PRECEDENTI

Lo scontro tattico sarà fra il 4-4-2 di Boscaglia nel Brescia e il 4-3-1-2 di Tesser nella Cremonese. Grigiorossi vincenti 2-0 nel match d’andata di questo campionato, le due squadre non si affrontano a Brescia in un match di campionato dal 14 settembre 2005, quando furono le rondinelle a imporsi di misura con il punteggio di 1-0.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le scommesse sul match, i bookmaker quotano la vittoria interna 2.55 con Eurobet, mentre William Hill propone a 3.00 la quota relativa al pareggio e Bet365 offre a 3.20 l'eventuale successo esterno. Per quanto riguarda le quote sui gol realizzati nel corso della partita, Unibet quota 2.12 l'over 2.5 e 1.68 l'under 2.5.

