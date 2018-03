Carrarese Lucchese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Carrarese-Lucchese: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone A in programma sabato 17 marzo 2018.

17 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Carrarese-Lucchese, LaPresse

Carrarese-Lucchese, diretta dal signor Meleleo di Casarano, sabato 17 marzo alle ore 14.30, sarà una delle sfide d'apertura del programma della trentesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone A. L'importante vittoria di Arzachena ha trascinato la Carrarese al quinto posto solitario in classifica, su un campo molto complicato come quello dei sardi. Un risultato che garantisce maggiore consapevolezza a una squadra che da tempo sta attraversando una fase positiva importante, con sei risultati utili consecutivi divisi equamente fra tre vittorie e tre pareggi. Anche la Lucchese però è in ripresa e, soprattutto, continua a non subire gol.

Negli ultimi tre match la porta dei rossoneri è rimasta inviolata, due zero a zero interni contro il Cuneo e contro il Gavorrano domenica scorsa, con l'intermezzo della vittoria esterna di misura contro il Pisa. Risultati che hanno distanziato la Lucchese di tre punti dalla zona play out, un passo avanti importante per una squadra che aveva vissuto un lungo periodo di crisi. Sarà interessante il confronto fra l'ottima difesa dei rossoneri ed un attacco della Carrarese che resta in grande spolvero, con quarantasei gol realizzati secondo solo a quello del Livorno, ancora capolista virtuale della classifica: ci si aspetta un match equilibrato fra squadre in salute.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La sfida non sarà disponibile per la visione in diretta tv, ma la diretta streaming video via internet si potrà seguire con un abbonamento al sito elevensports.it, oppure acquistando la visione del match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE LUCCHESE

Le probabili formazioni dell'incontro: la Carrarese scenderà in campo con Borra tra i pali, Tentoni schierato in posizione di terzino destro e Baraye schierato in posizione di terzino sinistro, mentre i due centrali della retroguardia a quattro saranno Murolo e Ricci. A centrocampo il terzetto titolare sarà quello formato dal ghanese Agyei, da Rosaia e da Tortori, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Tavano (autore di una strepitosa tripletta nell'ultima trasferta dei toscani ad Arzachena), Biasci e Bentivegna. Risponderà la Lucchese con Albertoni a difesa della porta e una difesa a tre con l'argentino Espeche, Capuano e Bertoncini schierati dal primo minuto. A centrocampo Russu sarà l'esterno laterale di destra e Tavanti l'esterno laterale di sinistra, mentre Buratto, Damiani e Arrigoni si muoveranno per vie centrali sulla mediana. In attacco, spazio al tandem Bortolussi-Fanucchi.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

I moduli tattici delle due squadre a confronto saranno il 4-3-3 della Carrarese ed il 3-5-2 della Lucchese. All'andata i rossoneri hanno ottenuto una rocambolesca vittoria per tre a due, con la doppietta di Arrigoni e il gol di Fanucchi che hanno ribaltato il doppio vantaggio siglato dai gol di Andrei e Tavano. L'11 dicembre 2016 l'ultimo precedente a Carrata è terminato in parità, uno a uno con vantaggio della Carrarese siglato da Miracoli e gol del pareggio di Forte per i rossoneri. L'ultima vittoria interna degli apuani è invece l'uno a zero del 10 gennaio 2016, con gol decisivo realizzato da Cais.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le scommesse sul match, i bookmaker quotano la vittoria interna 1.82 con Eurobet, mentre William Hill propone a 3.30 la quota relativa al pareggio e l'eventuale successo esterno viene quotato 4.50 da Bet365. Per quanto riguarda le quote sui gol realizzati nel corso della partita, Unibet quota 2.00 l'over 2.5 e 1.72 l'under 2.5.

