Cittadella Bari/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Cittadella Bari: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Scontro tra due squadre che sognano ancora la Serie A diretta

17 marzo 2018 Fabio Belli

Il Cittadella ospita il Bari (foto LaPresse)

Cittadella-Bari viene diretta da Federico La Penna; sabato 17 marzo alle ore 15.00 rappresenta una sfida relativa alla trentunesima giornata del campionato di Serie B 2017-2018. Il Cittadella giornata dopo giornata sta credendo sempre di più alla prospettiva di rincorrere un sogno chiamato Serie A. La formazione veneta è distante solo quattro punti dal secondo posto nella classifica di Serie B e solo una lunghezza dal terzo, ed è reduce da cinque risultati utili consecutivi, l’ultimo dei quali ottenuto pareggiando a Cremona. Dall’altra parte il Bari con gli ultimi due pareggi interni contro Pro Vercelli e Spezia ha perso una grossa occasione per avvicinare Empoli e Frosinone: ai pugliesi sembra sempre mancare un solo passo, decisivo, per avvicinare le posizioni di testa e coltivare il sogno della Serie A diretta, a sette anni dall’ultima volta in cui i biancorossi hanno giocato nella massima serie.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Il match si potrà seguire in diretta tv esclusiva su Sky sul canale 254 (Sky Calcio 4 HD) con diretta streaming video via internet disponibile per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare collegandosi sul sito skygo.sky.it. Inoltre su Sky Sport 1 andrà in onda il programma Diretta Gol Serie B, che trasmette in tempo reale le azioni salienti, le reti e tutte le emozioni dai campi del campionato cadetto sui quali si gioca in contemporanea nel primo pomeriggio.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA BARI

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Tombolato di Cittadella: veneti padroni di casa schierati con Alfonso in porta, Pelagatti esterno destro di difesa e Salvi esterno mancino, con Varnier e Scaglia impiegati come centrali della retroguardia. A centrocampo spazio a Iori, Pasa e Settembrini, mentre Schenetti sarà il trequartista alle spalle del duo d’attacco, in cui Vido farà coppia con l’ivoriano Kouame. Risponderà il Bari con Micai in porta e una difesa a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Sabelli, Marrone, il francese Diakité e lo sloveno Balkovec. Nel terzetto di centrocampo giocheranno lo scozzese Henderson, Busellato e l’albanese Basha, in attacco spazio nel tridente offensivo a Galano, al brasiliano Nené e a Improta.

TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente si confronteranno il 4-3-1-2 di Venturato nel Cittadella ed il 4-3-3 di Fabio Grosso nel Bari. I pugliesi hanno vinto il match d’andata di questa stagione contro i veneti, 4-2 allo stadio San Nicola, l’ultimo precedente al Tombolato ha visto il Cittadella imporsi con il punteggio di 2-0 il 21 gennaio 2017.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le scommesse sul match, i bookmaker quotano la vittoria interna 2.10 con William Hill, mentre Snai propone a 3.25 la quota relativa al pareggio e Bet365 offre a 3.75 l'eventuale successo esterno. Per quanto riguarda le quote sui gol realizzati nel corso della partita, Unibet quota 1.97 l'over 2.5 e 1.79 l'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.