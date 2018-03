Consigli Fantacalcio/ Le nostre dritte per la 29^ giornata: Chiellini, Dzeko, Suso

Consigli Fantacalcio: le dritte della nostra redazione per la ventinovesima giornata del campionato. Si parte sabato con due anticipi, il programma continua domenica: chi schierare in campo?

17 marzo 2018 Claudio Franceschini

Consigli Fantacalcio, le dritte per la 29^ giornata (Foto LaPresse)

Un nuovo weekend di Serie A, poi ci sarà la sosta per l'attività delle Nazionali prima del grande rush finale. Un momento strategicamente importante anche per il Fantacalcio e per i tanti Fantallenatori che stanno cercando di scalare le classifiche delle rispettive leghe. Analizziamo le partite con i nostri consigli, per scoprire quali sono le possibili opzioni a disposizione, i giocatori su cui puntare e quelli che sarà meglio evitare in questa giornata.

UDINESE SASSUOLO

Friulani a caccia della vittoria dopo un periodo-no, ma il Sassuolo non può permettersi di lasciare altri punti per strada in chiave salvezza. Può essere la partita giusta per schierare Rodrigo De Paul, con l'Udinese a caccia del ritorno ai tre punti, mentre difensivamente il ritorno di Danilo può essere il punto fermo. Barak potrebbe sfruttare la fragilità di un Sassuolo in cui sarà meglio lasciar fuori Politano, in scarsa forma. Missiroli, con i suoi inserimenti, la possibile sorpresa.

SPAL JUVENTUS

Dopo la vittoria contro l'Atalanta, i bianconeri vogliono consolidare il primato. Miralem Pjanic con i suoi calci piazzati può essere l'outsider della partita al Mazza, ma visto lo stato di forma è decisamente il momento di puntare su Gonzalo Higuain che è andato in gol anche nella partita di recupero contro l'Atalanta. Nella Spal traballa un po' la condizione di Felipe in difesa e allora si potrebbe puntare sulla regia di Alberto Grassi in mediana, nella Juventus Giorgio Chiellini è invece tornato al top.

SAMPDORIA INTER

E' il momento di puntare sul ritorno al gol di Mauro Icardi in attacco. Candreva da evitare finché non regalerà nuove garanzie, difensivamente invece la garanzia è Skriniar, che si sta togliendo discrete soddisfazioni in zona gol. Samp in cerca di riscatto dopo il ko di Crotone, Praet può essere la sorpresa dopo una lunga assenza. Ma la garanzia offensiva è sempre Quagliarella, vale sempre la pena puntare su di lui.

BENEVENTO CAGLIARI

Salvezza dei sanniti sempre più appesa a un filo, la sorpresa può essere però Guilherme, in crescita di condizione. Dopo il pari con la Lazio, nel Cagliari vuole continuare a segnare Pavoletti, impossibile rinunciare a Barella nonostante la tendenza a farsi ammonire. Nel Benevento meglio evitare di schierare Coda, non in un grande momento. Difensivamente, Castan è al top.

CROTONE ROMA

Momento d'oro per i giallorossi, tra le prime otto di Champions e il giocatore su cui puntare in attacco, e soprattutto sul quale scommettere in questa partita, è Edin Dzeko, match winner contro lo Shakhtar. Difensivamente Manolas è il baluardo che non tradisce, Pellegrini la sorpresa visti i frequenti inserimenti in zona gol. Anche il Crotone sta crescendo, ma Trotta dopo il rigore sbagliato forse va tenuto per un turno in panchina.

MILAN CHIEVO

Gran momento per i rossoneri, la sorpresa del match può essere Andre Silva, decisivo a Genova. Ma la certezza da schierare in questo momento è Suso, anche per le sue qualità di uomo-assist. Chievo nei guai come non capitava da diverse stagioni in chiave salvezza, la crisi dell'attacco suggerisce prudenza sullo schieramento di Inglese, mentre per chi ha bisogno di un baluardo difensivo, la garanzia in questo momento è Leonardo Bonucci.

TORINO FIORENTINA

Sfida tra due squadre al momento lontane dall'obiettivo dell'Europa League e che devono provare a recuperare il terreno perduto. Non sembra il momento di puntare su Belotti o Simeone, attaccanti in crisi. Il viola Vito Hugo in difesa dopo il gol al Benevento può essere l'uomo in più, mentre Iago Falque è l'elemento offensivo più interessante per continuità espressa.

VERONA ATALANTA

Gli scaligeri sognano la salvezza, i bergamaschi l'Europa League. Non è il momento migliore per il Papu Gomez, forse vale la pena di tenerlo a riposo. In difesa crescono i gialloblu, Antonio Caracciolo può essere il baluardo difensivo e la sorpresa al tempo stesso. Nell'Atalanta vale la pena puntare su Josip Ilicic, giocatore capace di andare in gol in qualsiasi momento.

LAZIO BOLOGNA

Entrambe le squadre hanno perso punti pesanti nelle ultime settimane. Nella Lazio l'uomo caldo è il capocannoniere del campionato, Ciro Immobile, mentre in difesa vale la pena puntare sulla voglia di riscatto di De Vrij. La sorpresa può essere Dzemaili a centrocampo, mentre Verdi è la garanzia su cui puntare anche per la sua abilità nei calci piazzati. Nella Lazio in calo Milinkovic, forse non è il suo momento.

NAPOLI GENOA

Partenopei di nuovo alla rincorsa della Juventus, Genoa non ancora tranquillo in chiave salvezza. Per i Grifoni la sorpresa può essere Nicolas Spolli, in un ottimo momento in difesa. Nel Napoli in attacco Dries Mertens ha un alto rendimento offensivo in casa, la certezza è José Maria Callejon per le sue doti da assist-man e non solo, visto che ha già segnato 8 gol in questo campionato e va a caccia dell'ennesima doppia cifra. Da evitare Marek Hamsik, ancora alla ricerca della forma fisica migliore.

