Diretta / Slalom Are streaming video e tv, orario, risultato live (Coppa del Mondo sci donne)

Diretta slalom Are streaming video e tv, orario e risultato live delal gara delle Finali di Coppa del Mondo di sci donne: le favorite e le azzurre (oggi 17 marzo)

17 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta slalom Are: Mikaela Shiffrin (LaPresse)

La Coppa del Mondo di sci ci propone oggi lo slalom speciale femminile delle Finali di Are, in Svezia, scelta come sede dell’ultimo atto del Circo Bianco perché nella prossima stagione ospiterà i Mondiali, di cui queste finali sono una sorta di prova generale. Già assegnate a Mikaela Shiffrin sia la Coppa del Mondo generale sia la Coppa di specialità al termine di una stagione che l’americana ha di nuovo dominato fra i pali stretti, pur con la cocente delusione del quarto posto proprio nella gara più importante, lo slalom olimpico. Le rivali non mancheranno, a partire proprio dalla fresca campionessa olimpica Frida Hansdotter che tra l’altro gareggia in casa: ecco tutto quello che serve sapere per seguire lo slalom di Are.

SLALOM ARE, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La prima manche dello slalom femminile di Are è in programma alle ore 10.45, mentre per la seconda manche l’appuntamento sarà alle ore 13.30. Diciamo che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà anche oggi in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Svezia (www.fis-ski.com).

SLALOM ARE: LE FAVORITE E LE AZZURRE

Abbiamo già detto di Mikaela Shiffrin, anche quest’anno dominatrice della stagione, in slalom in modo nettissimo. Eppure proprio fra i pali stretti è arrivato per l’americana un amarissimo quarto posto alle Olimpiadi: salvo rari ritiri, era da oltre tre anni che la Shiffrin non chiudeva uno slalom fra le prime tre e clamorosamente ciò è successo proprio ai Giochi, spezzando una marcia trionfale che poi per Mikaela è ricominciata vincendo ad Ofterschwang. Fra le rivali vanno citate in modo particolare naturalmente Petra Vlhova, Frida Hansdotter e Wendy Holdener: la slovacca ha vinto gli unici due slalom di Coppa del Mondo sfuggiti quest’anno all’americana; la svedese ha vinto alle Olimpiadi cogliendo un oro bellissimo e inatteso; la svizzera sta vivendo un’eccellente stagione a tutto tondo, come testimonia il secondo posto in classifica generale, ma proprio nello slalom ha il suo punto di forza. Le azzurre invece fra i pali stretti hanno ambizioni limitate: puntiamo su Chiara Costazza ed Irene Curtoni, le uniche due che sono riuscite a qualificarsi per le Finali entrando fra le prime 25 della classifica della Coppa di slalom, per puntare a conquistare dei buoni piazzamenti, ma il podio appare molto lontano come ormai d’abitudine in slalom.

