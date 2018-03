Empoli Venezia/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Empoli Venezia: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. La capolista ospita gli ambiziosi lagunari di Pippo Inzaghi

17 marzo 2018 Fabio Belli

Empoli, sfida al Venezia (foto LaPresse)

Empoli-Venezia, sabato 17 marzo alle ore 15.00 e diretta dal signor Marinelli, sarà una sfida relativa alla trentunesima giornata del campionato di Serie B 2017-2018. Dopo i mezzi passi falsi contro Cittadella e Avellino, la capolista Empoli ha ripreso la sua corsa battendo l’Entella e riprendendosi il primo posto sul Frosinone, per giunta con una partita ancora da recuperare. Sono arrivati a quindici i risultati utili degli azzurri toscani che non perdono dalla trasferta di Vercelli dello scorso 11 novembre. Dall’altra parte il Venezia è reduce da due vittorie interne consecutive contro Ternana e Ascoli: la squadra allenata da Pippo Inzaghi è convinta delle sue possibilità di puntare a un posto nei play off e può farcela visto il momento in crescendo, con cinque vittorie e due pareggi ottenuti nelle ultime sette partite disputate in campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Il match si potrà seguire in diretta tv esclusiva su Sky sul canale 253 (Sky Calcio 3 HD) con diretta streaming video via internet disponibile per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare collegandosi sul sito skygo.sky.it. Inoltre su Sky Sport 1 andrà in onda il programma Diretta Gol Serie B, che trasmette in tempo reale le azioni salienti, le reti e tutte le emozioni dai campi del campionato cadetto sui quali si gioca in contemporanea nel primo pomeriggio.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI VENEZIA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Castellani di Empoli: toscani padroni di casa schierati con il brasiliano Gabriel in porta e una difesa a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Di Lorenzo, Maietta, l’albanese Veseli e Pasqual. Nel terzetto di centrocampo giocheranno Castagnetti, l’algerino Bennacer e il bosniaco Krunic, in attacco spazio allo sloveno Zajc come trequartista alle spalle del duo Caputo-Donnarumma. Risponderà il Venezia con Audero in porta, Modolo, Andjelkovic e Domizzi titolari nella difesa a tre, lo sloveno Stulac, Pinato e Falzerano centrali di centrocampo, mentre il francese Frey sarà l’esterno di fascia destra e Garofalo l’esterno di fascia sinistra. In attacco Litteri farà coppia con lo svizzero Geijo.

TATTICA E PRECEDENTI

Al 4-3-1-2 di Andreazzoli nell’Empoli sarà opposto il 3-5-2 di Filippo Inzaghi nel Venezia. All’andata in questo campionato i lagunari hanno battuto di misura l’Empoli, 1-0, ma i toscani hanno avuto la meglio nell’ultimo precedente di campionato giocato in casa, risalente al 6 marzo 2005 e vinto col punteggio di 5-2.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le scommesse sul match, i bookmaker quotano la vittoria interna 1.70 con Eurobet, mentre Snai propone a 3.60 la quota relativa al pareggio e Bet365 offre a 6.00 l'eventuale successo esterno. Per quanto riguarda le quote sui gol realizzati nel corso della partita, Unibet quota 1.95 l'over 2.5 e 1.81 l'under 2.5.

