Entella Parma/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Entella Parma: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Obiettivi diversi tra due formazioni affamate di punti

17 marzo 2018 Fabio Belli

Parma, trasferta a Chiavari (foto LaPresse)

Entella-Parma, partita che sarà diretta dal signor Riccardo Ros e si gioca sabato 17 marzo alle ore 15.00, sarà una sfida relativa alla trentunesima giornata del campionato di Serie B 2017-2018. Due soli punti per l’Entella nelle ultime quattro partite di campionato, due vittorie esterne consecutive per il Parma sui difficili campi di Pescara e Salernitana. Basta questo per far capire come le due squadre arrivino allo scontro di sabato pomeriggio. L’Entella è squadra di valore, ma incapace quest’anno di sollevarsi dalla zona retrocessione, al momento in coabitazione con la Pro Vercelli al quartultimo posto, in zona play out. Dopo un lungo periodo di crisi il Parma è tornato invece in zona play off, puntando il quinto posto di Venezia e Bari lontano al momento solo due lunghezze.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Il match si potrà seguire in diretta tv esclusiva su Sky sui canale 106 e 258 (Sky Sport Mix HD e Sky Calcio 8 HD) con diretta streaming video via internet disponibile per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare collegandosi sul sito skygo.sky.it. Inoltre su Sky Sport 1 andrà in onda il programma Diretta Gol Serie B, che trasmette in tempo reale le azioni salienti, le reti e tutte le emozioni dai campi del campionato cadetto sui quali si gioca in contemporanea nel primo pomeriggio.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA PARMA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Comunale di Chiavari: liguri padroni di casa schierati con Iacobucci in porta, Benedetti, Ceccarelli e Cremonesi titolari nella difesa a tre, Di Paola, Ardizzone e Brivio centrali di centrocampo, mentre Gatto sarà l’esterno di fascia destra ed Eramo l’esterno di fascia sinistra. In attacco De Luca farà coppia con Aramu. Risponderà il Parma con Frattali in porta, una difesa a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Gazzola, Gagliolo, Lucarelli e Iacoponi. I tre titolari a centrocampo saranno Scavone, Munari e Dezi, nel tridente offensivo spazio dal primo minuto a Insigne, Calaiò e al senegalese Baraye.

TATTICA E PRECEDENTI

I moduli a confronto saranno il 3-5-2 di Aglietti nell’Entella ed il 4-3-3 di D’Aversa nel Parma. L’unico precedente tra le due squadre è il match d’andata di questo campionato, con il Parma vincente 3-1 grazie alle reti di Alessandro Lucarelli, Calaiò e Roberto Insigne.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le scommesse sul match, i bookmaker quotano la vittoria interna 3.60 con Bet365, mentre William Hill propone a 3.00 la quota relativa al pareggio e Eurobet offre a 2.30 l'eventuale successo esterno. Per quanto riguarda le quote sui gol realizzati nel corso della partita, Unibet quota 2.43 l'over 2.5 e 1.53 l'under 2.5.

