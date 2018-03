Frosinone Salernitana/ Streaming video e diretta tv: probabli formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Frosinone Salernitana: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Ciociari delusi dal ko di Palermo, campani lanciati dal derby

17 marzo 2018 Fabio Belli

Il Frosinone sfida la Salernitana (foto LaPresse)

Frosinone-Salernitana, diretta dal signor Saia di Palermo, sabato 17 marzo 2018 alle ore 15.00, sarà una sfida relativa alla decima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Umore diametralmente opposto per le due formazioni in questo scontro di campionato. Dopo quello di Bari, il Frosinone ha perso un altro importante scontro diretto di alta classifica lasciando i tre punti sul campo del Palermo, che virtualmente potrebbe affiancare i ciociari al secondo posto in classifica, avendo fino a questo momento disputato una partita in meno. Al Frosinone sembra sempre mancare il passo giusto per il definitivo salto di qualità, ma i gialloazzurri tra le mura amiche del Benito Stirpe proveranno a ritrovare vittoria ed entusiasmo: importante considerare comunque che la squadra di Longo, dopo una serie di sedici risultati utili consecutivi in campionato, ha perso tre delle ultime sei partite disputate in Serie B. Dall'altra parte invece la Salernitana arriva euforica dopo il successo nel derby contro l'Avellino, un due a zero maturato praticamente nei primissimi minuti di gioco, il che ha reso la partita una festa per i supporters dell'Arechi ed ha portato la formazione granata ad allontanarsi di quattro punti dalla zona play out.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita si potrà seguire in diretta tv esclusiva con un abbonamento Sky sul canale 251 del satellite (Sky Calcio 1 HD) e in diretta streaming video via internet, sempre per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare, collegandosi sul sito skygo.sky.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE SALERNITANA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. I padroni di casa ciociari schiereranno il numero uno Vigorito tra i pali, con Brighenti, Ariaudo e Terranova titolari nella difesa a tre. Matteo Ciofani sarà schierato come esterno laterale di destra e Beghetto sarà schierato come esterno laterale di sinistra, mentre Maiello e il ghanese Chibsah saranno i due centrali di centrocampo. Ciano sarà avanzato in posizione di trequartista alle spalle del tandem offensivo composto da Daniel Ciofani e Federico Dionisi. Risponderà la Salernitana con il portiere serbo Radunovic alle spalle di una linea difensiva a quattro con l'argentino Casasola, Schiavi, Tuia e Pucino schierati rispettivamente dalla fascia destra alla fascia sinistra. A centrocampo attorno al camerunese Minale ruoteranno il belga Kiyine e Ricci nel terzetto titolare, in attacco al fianco di Bocalon giocheranno nel tridente offensivo Sprocati e Di Roberto.

TATTICA E PRECEDENTI

Confermati i moduli già visti nelle ultime partite per le due squadre, il tecnico del Frosinone Longo si affiderà al 3-4-1-2, l'allenatore della Salernitana Colantuono al 4-3-3. All'andata pareggio uno a uno tra le due squadre, col Frosinone che recuperò in dieci con un gol di Crivello il vantaggio campano siglato da Schiavi. Nell'ultimo precedente a Frosinone il 10 dicembre 2016 Salernitana vincente tre a uno con i gol di Rosina e Coda (doppietta), con i ciociari in gol con Soddimo. Il Frosinone ha battuto in Serie C per l'ultima volta la Salernitana in casa, due a zero l'11 maggio del 2014 con gol di Paganini e Carlini.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita indicano la vittoria casalina proposta a una quota di 1.55 da Bwin, mentre Bet365 propone a 4.00 la quota relativa al pareggio e William Hill offre a una quota di 5.00 l'eventuale successo esterno. Per quanto riguarda i gol realizzati nel corso della partita, Unibet offre over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a una quota di 1.81 e a una quota di 1.95.

© Riproduzione Riservata.