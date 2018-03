Gavorrano Pontedera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Gavorrano-Pontedera: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone A in programma domenica 17 marzo 2018.

17 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Gavorrano-Pontedera, LaPresse

Gavorrano-Pontedera sarà diretta dal signor Guarnieri di Empoli, si gioca sabato 17 marzo alle ore 16.30 e sarà una delle sfide del programma della trentesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone A. L'ultimo pareggio esterno sul campo della Lucchese ha tenuto a galla il Gavorrano, anche se la vittoria del Prato contro la Pro Piacenza ha ridotto da cinque a tre i punti di distanza tra l'ultimo e il penultimo posto. Dopo essere caduto sul campo del Piacenza, il Pontedera ha invece perso zero a tre in casa della Pistoiese, riavvicinandosi pericolosamente alla zona play out ora distante solamente tre punti. Un quadro sicuramente non rassicurante per entrambe le formazioni, che si presentano all'appuntamento però in uno stato di forma differente. Il Gavorrano, pur con la politica dei piccoli passi, sta provando non solo a tenere a debita distanza il Prato ultimo in classifica, ma sta provando a riavvicinarsi ad Arezzo e Cuneo, anche se per la matricola i punti di distanza dal terzultimo posto occupato dai piemontesi restano al momento ancora cinque.

Il Pontedera si era portato invece maggiormente a distanza di sicurezza, ma le ultime sconfitte hanno sicuramente complicato i piani di rincorsa della salvezza diretta. Da non sottovalutare neanche il fatto che il migliore rendimento il Gavorrano l'ha offerto durante le partite in casa con tre vittorie nelle ultime cinque sfide disputate tra le mura amiche, contro Giana Erminio, Piacenza e Pisa. Dall'altra parte, tre ko in cinque trasferte in campionato per il Pontedera, battuto nelle ultime due uscite fuori casa dal Piacenza e, come detto, dalla Pistoiese, un trend in controtendenza rispetto alle importanti vittorie esterne ottenute su campi come Livorno e Siena.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La sfida non si potrà seguire in diretta tv, ma la diretta streaming video via internet sarà visibile con un abbonamento al sito elevensports.it, oppure acquistando sul portale la visione del match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI GAVORRANO PONTEDERA

Le probabili formazioni della sfida: i padroni di casa del Gavorrano scenderanno in campo con Falcone tra i pali e una difesa a tre composta da Mori, Borghini e Ropolo. Papini sarà l'esterno di fascia destra e Favale sarà impiegato invece come laterale mancino, mentre i tre di centrocampo schierati dal primo minuto saranno Vitiello, Damonte e Maistro. Nel tandem offensivo, spazio a Brega e Barbuti. Risponderà il Pontedera con Contini estremo difensore e una difesa a tre composta da Risaliti, lo svizzero Rossini e Posocco. A centrocampo giocheranno Frare, Gargiulo e Raffini per vie centrali, mentre Tofanari sarà l'esterno laterale di destra e Corsinelli l'esterno laterale di sinistra. In attacco confermato il duo Spinozzi-Grassi.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Moduli speculari tra le due formazioni, che tatticamente si affideranno entrambe al 3-5-2. All'andata il Pontedera ha vinto due a uno con i gol di Corsinelli e Pesenti che hanno ribaltato l'iniziale vantaggio firmato da Brega per il Gavorrano, che ha ospitato per l'ultima volta in casa i cugini toscani il 12 maggio 2013 ottenendo una rotonda vittoria per quattro a uno, con reti messe a segno da Carraro (doppietta), Nocciolini e Zane.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le scommesse sul match, i bookmaker quotano la vittoria interna 2.50 con Eurobet, mentre William Hill propone a 3.10 la quota relativa al pareggio e l'eventuale successo esterno viene quotato sempre 3.10 da Bet365. Per quanto riguarda le quote sui gol realizzati nel corso della partita, Unibet quota 2.20 l'over 2.5 e 1.58 l'under 2.5.

