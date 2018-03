Infortunio Chiellini/ Juventus, problema muscolare per il difensore: accertamenti nelle prossime ore

17 marzo 2018 Silvana Palazzo

Infortunio Chiellini (Foto: LaPresse)

Serata difficile per la Juventus a Ferrara contro la Spal: si è infortunato Giorgio Chiellini. Il difensore bianconero nella secondo tempo ha chiesto il cambio per un problema muscolare. È questa la prima ipotesi dopo la sostituzione con Andrea Barzagli, ma si attende il controllo dei sanitari della Juventus ed esami più approfonditi per conoscere l'entità del problema e gli eventuali tempi di recupero dall'infortunio. Stando a quanto riportato da Sky Sport, Chiellini dopo un contatto ha accusato un problema alla gamba sinistra, quindi dopo aver capito che non ce l'avrebbe fatta a restare in campo ha comunicato all'allenatore Massimiliano Allegri la necessità di uscire. Per questo motivo il tecnico della Juventus ha deciso in quegli istanti di ritardare l'ingresso in campo di Rodrigo Bentancur, che è stato lanciato con una sostituzione successiva. I tifosi della Juventus sono in apprensione al pari di Allegri.

INFORTUNIO CHIELLINI: PROBLEMA MUSCOLARE PER IL DIFENSORE

Da valutare nelle prossime ore le condizioni di Giorgio Chiellini, che ha riportato un infortunio a dieci minuti dal termine della sfida contro la Spal. Il problema muscolare del difensore della Juventus è senza dubbio un brutto colpo per la squadra bianconera. Tra l'altro il centrale si stava rivelando utile anche in fase offensiva. Nell'immobilismo generale della prima ora di gioco, Chiellini si è reso protagonista di una bella sgroppata sulla sinistra. Così ha dato una scossa ai bianconeri, anche se l'azione non si è conclusa come un gol. Come riportato da Sky Sport, Massimilano Allegri aveva apprezzato la sua iniziativa, infatti ha urlato ai suo di velocizzare la manovra e di andare in profondità.

