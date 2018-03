Inghilterra Irlanda/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (DMax 6 Nazioni 2018)

Diretta Inghilterra Irlanda: info streaming video e tv dell'ultima partita della nazionale del Trifoglio, già vincitrice annunciata del 6 Nazioni 2018.

17 marzo 2018 Michela Colombo

Diretta Inghilterra Irlanda (LaPresse)

Inghilterra-Irlanda, diretta dall’arbitro Angus Gardner, è la parta di rugby in programma oggi 17 marzo al Twickenham Stadium ed è valida nell’ultimo turno della 6 Nazioni 2018: fischio d’inizio atteso alle ore 15.45 secondo il fuso italiano. Questo doveva essere il big match che avrebbe deciso il titolo della 124^ edizione del torneo di rugby più famoso al mondo, ma in realtà i giochi di fatto si sono fatti con qualche giorno di anticipo. La nazionale del Trifoglio ha infatti già strappato di fatto il trofeo e attende solo di poterlo innalzare di fronte alla squadra inglese, che doveva essere la prima contendente alla vittoria finale. Purtroppo la sorte non ha arriso alla squadra del ct Eddie Jones, che quindi potrebbe oggi solo togliersi la soddisfazione di battere la detentrice del titolo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL MATCH (6 NAZIONI RUGBY)

Come già nelle passate edizioni, tutto il Sei Nazioni e quindi anche la sfida tra Inghilerra-Irlanda sarà trasmessa in diretta tv in chiaro ed in esclusiva da Dmax, canale che appartiene a Discovery Channel e che si trova al numero 52 del digitale terrestre gratuito, al 28 di Tivùsat e al numero 136 della piattaforma satellitare Sky. Non solo: l'emittente si dedica con grande spiegamento di forze al rugby in queste settimane e in aggiunta alle partite live ci saranno anche una serie di trasmissioni dedicate alla palla ovale, con approfondimenti tecnici ma anche di colore. DMax in queste settimane vivrà di rugby anche sui social network ufficiali del canale (Facebook, Twitter, YouTube), oltre a garantire anche la diretta streaming video agli utenti che non potessero mettersi davanti a un televisore all'ora delle partite, tramite il servizio Dplay. Informazioni utili sul web si troveranno anche sui social network: ricordiamo ad esempio, per limitarci ai profili ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che l'account in italiano su Twitter è @RBSSei.

IL CONTESTO

Come abbiamo detto prima di fatto l’Irlanda ha già vinto il 6 Nazioni 2018: per la squadra del ct Joe Schmidt, infatti è stata riservata la prima posizione in assoluto nella classifica e sono ben 19 i punti messi a segno. Esemplare poi anche il ruolino di marcia con solo vittorie a onore della nazionale del trifoglio: vincendo anche il match con l’Inghilterra, l’Irlanda realizzerebbe pure il Grand slam. Davvero impressionate quindi quanto fatto quest’anno dall’Irlanda: non così eccellente o comunque al di sotto delle aspettative le prestazioni dell’Inghilterra. Per la squadra delle rose infatti è rimasta alla vigilia di questo turno solo la quarta piazza con 10 punti (gli stessi della Francia, a podio): il ruolino di marcia ci racconta quindi si appena due vittorie , queste ottenute a spese di Italia e Galles.

