Inter, Luciano Spalletti/ “La Champions passa da Genova, io devo meritarmi questa squadra”

Inter, parla Luciano Spalletti: “La Champions passa da Genova, io devo meritarmi questa squadra”. Il tecnico dei nerazzurri ha parlato poco fa in conferenza stampa in vista della Samp

Luciano Spalletti, tecnico Inter - LaPresse

Sampdoria-Inter sarà la sfida che inaugurerà domani la domenica della 29esima giornata di Serie A. Le due squadre si affronteranno dalle ore 12:30 in quel dello Stadio Marassi, e l’appuntamento sarà cruciale per entrambe, soprattutto per i meneghini. La compagine di Luciano Spalletti si trova attualmente al quinto posto in classifica (hanno una gara in meno rispetto alla Lazio, quarta), in piena corsa per la zona Champions League, e contro i blucerchiati dovrà cercare di portare a casa i tre punti: «La Champions passa da Genova? Anche dalle altre partite, ma soprattutto da gare come queste – le parole dell’allenatore interista, Luciano Spalletti, nella conferenza stampa pre-gara - perché loro hanno forza, qualità e giocano un calcio moderno in uno stadio dove le avversarie hanno raccolto pochi punti». Un’Inter che deve quindi dimostrare di essere squadra di qualità in occasioni importanti come appunto la gara di domani.

“DOBBIAMO STARE IN APNEA”

Ma non solo l’Inter ha qualcosa da dimostrare: «Io devo dimostrare di poter lavorare con l’Inter – ha proseguito l’ex allenatore della Roma - che è una squadra e una società di alta qualità». Si mette in discussione quindi il tecnico di Certaldo, conscio che a fine stagione potrebbe anche venire esonerato nel caso in cui non dovesse arrivare l’accesso al gruppo delle prime quattro. Spalletti detta la via proprio per centrare l’obiettivo europeo: «Noi dovremo avere la forza di fare 11 partite di un certo livello. Non basta fare una buona partita e poi 2 sotto il nostro massimo. Dobbiamo stare sempre in apnea, dritti sui pedali e pedalare forte». Testa bassa e pedalare quindi, è il diktat di Spalletti: i tifosi nerazzurri sperano ovviamente che ciò possa portare alla coppa dalle grandi orecchie.

© Riproduzione Riservata.