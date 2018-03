Italia Scozia/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Dmax 6 Nazioni 2018)

Diretta Italia Scozia: info streaming video e tv dell'ultima prova degli azzurri al 6 Nazioni 2018. Sarà cucchiaio di legno per O'Shea, ma il successo oggi non è precluso.

17 marzo 2018 Michela Colombo

Diretta Italia Scozia (LaPresse)

Italia-Scozia, diretta dall’arbitro Pascal Gauzere. è la partita di rugby in programma oggi per l’ultimo turno del 6 nazioni 2018: fischio d’inizio atteso allo stadio Olimpico di Roma alle ore 13.30. Ultimo atto per gli azzurri nella competizione di rugby tra le più famose al mondo: il cucchiaio di legno ancora una volta si avvicina alla nostra nazionale della palla ovale, ma se non altro alla squadra del ct O’Shea rimane la possibilità di chiudere con un successo questa edizione. Benché a livello di risultati l’Italia anche quest’anno abbia ottenuto ben poco, non si può dire che si siano viste sempre brutte cose dalla nostra nazionale azzurra, molto giovane e ben disposta a fare esperienza. Ecco quindi che non possiamo definirci giù sconfitti conto i cardi oggi, benché il match si annunci tutt’altro che semplice.

ITALIA SCOZIA, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL MATCH (6 NAZIONI RUGBY)

Come già nelle passate edizioni, tutto il Sei Nazioni e quindi anche la sfida tra Italia e Scozia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro ed in esclusiva da Dmax, canale che appartiene a Discovery Channel e che si trova al numero 52 del digitale terrestre gratuito, al 28 di Tivùsat e al numero 136 della piattaforma satellitare Sky. Non solo: l'emittente si dedica con grande spiegamento di forze al rugby in queste settimane e in aggiunta alle partite live ci saranno anche una serie di trasmissioni dedicate alla palla ovale, con approfondimenti tecnici ma anche di colore. DMax in queste settimane vivrà di rugby anche sui social network ufficiali del canale (Facebook, Twitter, YouTube), oltre a garantire anche la diretta streaming video agli utenti che non potessero mettersi davanti a un televisore all'ora delle partite, tramite il servizio Dplay. Informazioni utili sul web si troveranno anche sui social network: ricordiamo ad esempio, per limitarci ai profili ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che l'account in italiano su Twitter è @RBSSei.

IL CONTESTO

Come abbiamo detto prima di certo l’italia non si presenta all’olimpico con il miglior biglietto da visita : per gli azzurri ecco infatti l’ultima posizione nella graduatoria con punti e pesanti insuccessi messi alle spalle, tra cui pure il 38-14 subito pochi giorni fa contro il Galles nella precedente giornata di competizione. Non per questo gli uomini di O’Shea possono già definirsi sconfitti. Il calore del publico di casa potrebbe infatti caricare ulteriormente gli azzurri in questo scontro con la Scozia, la quale ormai ha ben poche ambizioni se non quello di ottenere un buon piazzamento. La squadra di Gregor Tonwsend infatti ha fino registrato appena la penultima posizione nella classifica alla vigilia di questo turno del 6 nazioni 2018. Per i cardi infatti i numeri ci riportano di solo 2 successi e 8 punti totali.

