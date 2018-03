Italia, i convocati di Di Biagio per l’Argentina/ I nomi: Balotelli ancora out, Buffon c’è, prima per Chiesa

Oggi pomeriggio verrà diramata la lista dei convocati dal commissario tecnico Gigi Di Biagio, per la nazionale italiana. Si tratta della primissima lista del neo-ct azzurro, dopo che è subentrato nelle scorse settimane a Ventura. L’Italia affronterà nei prossimi giorni le amichevoli contro l’Argentina e l’Inghilterra, e per la doppia prestigiosa occasione, l’ex tecnico dell’Under-21 starebbe pensando ad un giusto mix fra senatori e giovani. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport stamane, si dovrebbero rivedere sia il capitano Gigi Buffon, quanto il difensore centrale Giorgio Chiellini, mentre Barzagli e De Rossi non dovrebbero figurare, con quest’ultimo che potrebbe rientrare comunque nel giro azzurro fra qualche mese.

ANCORA ASSENTE BALOTELLI

Per quanto riguarda le novità, spazio a Federico Chiesa, figlio di Enrico e interessante attaccante della Fiorentina, già presente nei recenti stage di Coverciano. New entry anche per Lorenzo Pellegrini, centrocampista di grande qualità della Roma. Non ci dovrebbe essere invece Mario Balotelli, che nonostante la buona stagione col Nizza, non ha ancora convinto Di Biagio. Quest’ultimo punterà infatti su Immobile e Belotti, nonché su Zaza. Se l'attaccante del Valencia non dovesse farcela, non essendo al meglio, potrebbe fare il suo esordio Cutrone, in rampa di lancio con il Milan. Ricordiamo che la nazionale italiana si radunerà nel centro tecnico di Coverciano lunedì 19 marzo, mentre il prossimo 23 marzo, di venerdì, ci sarà la prima amichevole con l’Argentina a Manchester, quindi il 27 la gara contro l’Inghilterra a Londra.

