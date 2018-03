MILAN-INTER / Il derby della Madonnina si gioca il 4 aprile alle 18.30

Milan Inter, il derby della Madonnina si gioca il prossimo 4 aprile alle ore 18.30. La data ufficializzata dopo l'eliminazione dei rossoneri dall'Europa League per mano dell'Arsenal.

17 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Milan Inter - La Presse

Ora è ufficiale, il derby Milan Inter che si sarebbe dovuto giocare alle 20.45 lo scorso 4 marzo sarà recuperato esattamente un mese dopo. Si scenderà in campo infatti, come ha ufficializzato la Lega di Serie A, il 4 aprile alle 18.30. La gara sarà disputata di mercoledì visto che il Milan è stato eliminato dall'Europa League ad opera dell'Arsenal appena due giorni fa. La gara sarà disputata nel pomeriggio, come già capitato per il recupero Juventus Atalanta, perché non si può giocare in contemporanea con le gare della Champions League. La sera infatti sarà il momento di Liverpool Manchester City e soprattutto di Roma Barcellona. Il Milan arriverà con qualche pensiero di più al match, visto che appena quattro giorni prima si giocherà all'Allianz Stadium la difficilissima gara contro la Juventus di Massimiliano Allegri al momento capolista. Più morbido l'approccio dell'Inter che invece arriverà al match dopo la sfida contro il Verona in casa.

QUEL DERBY RIMANDATO PER ASTORI

La tragedia di Davide Astori aveva portato a rimandare diverse partite il 4 marzo scorso, tra cui anche quel Milan Inter match di cartello dopo che la Juventus aveva battuto la Lazio e il Napoli era scivolato in casa contro la Roma. I rossoneri, dove Davide Astori era cresciuto calcisticamente, avevano da subito fatto capire l'intenzione di non voler disputare la gara di San Siro con la volontà di ricordare lo splendido difensore centrale volato in cielo troppo presto. Per questo nessuno aveva protestato e sebbene il derby della Madonnina fosse davvero molto atteso c'era qualcosa di più importante da pensare quel giorno, col ricordo di un ragazzo semplice ma dai valori incredibilmente vivi. Un ragazzo benvoluto da tutti che mancherà al movimento del calcio italiano. Quel derby Milan Inter non si poteva giocare proprio, non avrebbe avuto senso ed è stato giusto così, ora però è il momento di tornare in campo con Davide Astori nel cuore.

