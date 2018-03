Manchester United Brighton/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Manchester United Brighton streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita dei quarti di finale di FA Cup

17 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Manchester United Brighton (Foto LaPresse)

Manchester United Brighton, partita diretta dall’arbitro Andre Marriner, si gioca questa sera alle ore 20.45 italiane allo stadio di Old Trafford per i quarti di finale della FA Cup 2017-2018, la sempre ambitissima Coppa d’Inghilterra. I riflettori sono puntati tutti sul Manchester United, che martedì è stato eliminato dalla Champions League causando numerose contestazioni a José Mourinho, ritenuti da molti il principale responsabile dell’addio del Manchester United alla competizione più ambita. Adesso arriva dunque una partita da non fallire: in casa contro il Brighton, che in campionato ha 31 punti meno, i Red Devils devono vincere e conquistare la semifinale di FA Cup, altrimenti la sosta porterebbe due settimane roventi a Mourinho. Per il Brighton sarà invece una partita molto difficile dal punto di vista tecnico, ma che la squadra di Chris Hughton potrà affrontare con la serenità di chi non ha niente da perdere.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI FA CUP

Manchester United Brighton sarà trasmessa in diretta tv questa sera dalle ore 20.45 su Fox Sports HD, il canale che è visibile agli abbonati Sky al numero 204 della piattaforma satellitare. Di conseguenza per gli abbonati che volessero seguire la semifinale di FA Cup ma non potessero mettersi davanti a un televisore questa sera, è da ricordare anche l’opportunità della diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED BRIGHTON

Stilando le probabili formazioni di Manchester United Brighton, per quanto riguarda i padroni di casa dobbiamo tenere conto delle assenze degli infortunati Blind, Herrera e Ibrahimovic. Dopo l’eliminazione dalla Champions League però non si può fallire anche in FA Cup, di conseguenza José Mourinho dovrebbe puntare sulla formazione titolare con De Gea in porta, protetto dalla retroguardia a quattro con Valencia terzino destro, Smalling e Bailly centrali, Young a destra. In mediana nel 4-2-3-1 dello United puntiamo sulla coppia formata da Matic e Fellaini, mentre sulla trequarti potrebbero agire Sanchez, Lingard e Rashford alle spalle della punta centrale Lukaku. Per quanto riguarda invece il Brighton, assente il solo Sidwell, possiamo ipotizzare un modulo 4-4-1-1. Ryan in porta, centrali Dunk e Duffy mentre i terzini saranno la vecchia conoscenza italiana Schelotto a destra e Bong a sinistra. A centrocampo ecco i centrali Kayal e Propper, con Knockaert a destro e Izquierdo a sinistra. Infine il tandem d’attacco, con il trequartista Gross qualche metro dietro rispetto alla prima punta Murray.

PRONOSTICO E QUOTE

Il favore dei pronostici in Manchester United Brighton va naturalmente ai padroni di casa, anche in modo molto netto secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse sportive Snai. Il segno 1 è infatti proposto alla quota di 1,28, segno evidente del fatto che la vittoria del Manchester United è considerata quasi scontata. Per il segno X che indica il pareggio si salirebbe già fino a 5,00, mentre un colpaccio del Brighton (indicato dal segno 2) pagherebbe la bellezza di 9,50 volte la posta in palio.

© Riproduzione Riservata.