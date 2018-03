Milano Sanremo 2018/ Streaming video e diretta tv: orario, percorso e vincitore

Diretta Milano Sanremo 2018: info tv e streaming video, percorso e vincitore. Dopo il successo della Due Mari Kwiatkowski si confermerà ancora al traguardo?.

17 marzo 2018 Michela Colombo

Diretta Milano Sanremo 2018 (LaPresse)

Si accenderà oggi sabato 17 marzo la Milano-Sanremo 2018: la classicissima della Primavera torna quindi a infiammare tutti gli appassionati ed aprire ufficialmente la stagione del ciclismo dopo i gustosi antipasti delle Strade Bianche come della Tirreno Adriatico. Saranno quindi 298 km di grande agonismo sul tracciato che di fatto rimasto invariato fin dalla prima edizione: una vera rarità nel panorama delle grandi classiche tradizionali. Andiamo quindi a conoscere nel dettaglio il percorso di questa Milano-Sanremo 2018 e con questo anche i possibili protagonisti attesi al via. Prima però ricordiamo che ufficialmente il via a a Milano verrà dato alle ore 9.45, mentre l’arrivo al traguardo finale del vincitore è previsto intorno alle ore 17.00.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA CORSA

Ricordiamo che per tutti gli appassionati, l’appuntamento con la diretta tv della Milano Sanremo 2018 sarà alle ore 14.00 al canale Rai 2, ovviamente al numero 2 del telecomando del digitale terrestre. La tv di stato seguirà la classicissima di Primavera fino al traguardo finale: diretta streaming video disponibile tramite il portale raiplay.it. Da ricordare anche le possibilità offerte dal canale Eurosport 2 (presente sulla piattaforma di Sky come su Mediaset Premium) che seguirà i corridori in diretta tv dalle ore 14.30 fino al traguardo finale in Liguria. Diretta streaming video garantita per gli abbonati tramite le relative app Sky Go e Premium Play.

PERCORSO E PROTAGONISTI

Come abbiamo detto prima una delle particolarità della Milano-Sanremo è che il suo tracciato di fatto è rimasto immutato: dal capoluogo lombardo si proseguirà verso Pavia, Ovada e il difficile Passo del Turchino fino a poi a Genova Voltri. Da lì la classica di primavera attraverserà Varazze, Savona e Albenga, fino alle ultime due salite della Cipressa e del Poggio di Sanremo, inserite solo successivamente. Dal punto di vista altimetrico ovviamente la gara non offre spunti particolarmente impegnativi a non per questo la gara non sarà accesa oltre che tecnicamente impegnativa. Particolare attenzione dovrà poi venir riservata proprio agli ultimi Km, dove al termine della Cipressa (pendenza 4.1 %) è prevista una discesa molto tecnica, che potrebbe scombinare le carte a molti.

Alla vigilia della prova pare davvero difficile immagine un vincitore annunciato di questa edizione della Milano Sanremo 2018: le prime prove su strada della stagione hanno infatti mostrato più di un protagonista in grande forma e in grado quindi oggi di dominare la gara. Menzione d’onore ovviamente va al polacco Michal Kwiatkowski: il ciclista del Team Sky infatti non è solo vincitore in carica della classica di Sanremo, ma approda alla corsa da vincitore anche della Tirreno Adriatico 2018.

