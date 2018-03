DIRETTA / Monza Siena (risultato live 0-0) info streaming video e tv: formazioni ufficiali!

Diretta Monza Siena info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live delal partita di Serie C, al Brianteo sfida di grande livello (oggi 17 marzo)

17 marzo 2018 - agg. 17 marzo 2018, 14.13 Mauro Mantegazza

Diretta Monza Siena - LaPresse

MONZA SIENA (0-0) SI COMINCIA

Monza-Siena sta per cominciare: trasferta complicata per la capolista Siena, che contro il Monza rischia di dover rimandare il discorso con i tre punti alla prossima giornata. I brianzoli, davanti al proprio pubblico, hanno perso soltanto una volta, a fronte di 31 punti conquistati tra vittorie (5) e pareggi (6). Insieme al Pisa, il Monza ha la miglior difesa casalinga del girone A (9 gol subiti, 16 quelli segnati). Dall'altra parte c'è il Siena. Lontano dal Franchi, la Robur ha vinto nove partite su dodici, pareggiato un incontro e perse due, a conferma dell'ottimo campionato fin qui disputato. A ciò si aggiungono le 21 reti segnate (secondo miglior attacco) e le sole 10 reti subite (miglior difesa).

IL CONFRONTO

Monza-Siena, diretta dal signor Marchetti di Ostia Lido, sabato 13 marzo 2018 alle ore 14.30, sarà una delle sfide d'apertura del programma della trentesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Esame severo per la capolista del girone A di Serie C. Il Siena farà visita a un Monza coriaceo, reduce da tre pareggi consecutivi che ne hanno frenato un po' la rincorsa in campionato, ma gli ultimi due zero a zero contro Alessandria e Viterbese hanno dimostrato come la difesa brianzola sia in stato di grazia. Risultati che hanno mantenuto il Monza al settimo posto in classifica, al momento in coabitazione con Olbia e Giana Erminio, anche se la graduatoria in zona play off continua ad essere davvero corta.

Il Siena sabato scorso ha ottenuto una vittoria molto importante contro la Viterbese quarta della classe, mantenendo un punto di vantaggio in testa alla classifica sul Livorno (che ha disputato però finora una partita in meno) che ha interrotto la sua crisi vincendo sul campo del Giana Erminio. Terza vittoria per uno a zero consecutiva per i bianconeri che con la loro straordinaria solidità si stanno confermando competitivi per cercare il salto diretto in cadetteria. Al Brianteo di Monza si troveranno di fronte la miglior difesa del girone A di Serie C, quella senese con ventuno gol subiti, e la seconda, quella dei monzesi con ventidue gol incassati come il Livorno. Ai biancorossi padroni di casa fa difetto l'attacco, che con soli ventisei gol messi a segno non ha permesso di centrare il salto di qualità.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La sfida Monza Siena non sarà disponibile per la visione in diretta tv, ma la diretta streaming video via internet si potrà seguire con un abbonamento al sito elevensports.it, oppure acquistando la visione del match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA SIENA

Allo stadio Brianteo di Monza si troveranno di fronte queste probabili formazioni Il Monza scenderà in campo con Liverani a difesa della porta e una difesa a quattro composta da Adorni come laterale di destra, Tentardini come laterale di sinistra e Riva e Caverzasi come centrali della retroguardia. A quattro sarà anche la linea di centrocampo dei brianzoli, con Guidici esterno di destra e D'Errico esterno di sinistra, mentre Palesi e Perini saranno i due centrali sulla mediana. In attacco, confermato Mendicino al fianco di Cori. Risponderà il Siena con Pane in porta e Rondanini e Iapichino schierati rispettivamente sull'out difensivo di destra e di sinistra, mentre Sbraga e D'Ambrosio saranno i due centrali di difesa. A centrocampo terzetto titolare composto da Vassallo, Bulevardi e Gerli, mentre Guberti sarà il trequartista alle spalle del tandem offensivo composto da Marotta e da Santini.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le scommesse sul match, i bookmaker quotano la vittoria interna 2.90 con Betclic, mentre Bet365 propone a 3.00 la quota relativa al pareggio e l'eventuale successo esterno viene quotato 2.50 da Eurobet. Per quanto riguarda le quote sui gol realizzati nel corso della partita, Unibet quota 2.48 l'over 2.5 e 1.48 l'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.