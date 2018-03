Novara Firenze/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Serie A1 play off)

Diretta Novara Firenze: info streaming video e tv. Si accende oggi al pala Igor gara 1 dei quarti per i play off scudetto: le piemontesi riusciranno a confermarsi?.

17 marzo 2018 Michela Colombo

La formazione di Novara (da Twitter ufficiale)

Novara-Firenze, diretta dagli arbitri Alessandro Serra e Ubaldo Luciani, è la partita di volley femminile in programma oggi sabato 17 marzo al Pala Igor: il fischio d’inizio è stato fissato alle ore 20.30. Si accenderà oggi in casa delle azzurre gara 1 dei quarti dei play off scudetto 2018: inizia quindi il cammino della squadra piemontese di Massimo Barbolini verso la riconferma del titolo italiano e inizia contro Firenze. Quello toscano è un club che con difficoltà è uscito a trovare un’ottimo ottavo piazzamento al termine della stagione regolare, pur registrando un distacco davvero notevole rispetto ai vertici della graduatoria. Sarà quindi uno scontro tra testa-coda del tabellone quello che avrà inizio a Pala Igor: che Davide possa davvero mandare a casa Golia oggi?.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita tra Novara e Firenze, attesa alle ore 20.30 sarà visibile in diretta tv sulla tv nazionale: come al solito il punto di riferimento per gli appassionati del volley sarà il canale Raisport + al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Diretta streaming video garantita tramite il servizio gratuito raiplay.it.

IL CONTESTO

Non appare certo una sfida pari quella che oggi avrà inizio alle ore 20.30 oggi al Pala Igor: sulla carta infatti Novara e Firenze hanno registrato percorsi ben diversi in stagione. Da una parte ecco la campionessa d’Italia in carica e protagonista assoluta anche nella fase a play off della Champions League, ovvero le piemontesi di Barbolini. Proprio le azzurre hanno infatti chiuso la stagione regolare con la prima posizione (decisiva però la debacle sul finale di Conegliano) con 51 punti e un ruolino di marcia che ci racconta di appena 5 sconfitte rimediate in tutto. Dall’altra parte del campo ecco invece Il Bisonte Firenze, che in stagione non ha vissuto alcun banco di prova in Europa e pure in Coppa italia la sua presenza è stata più che fugace (subito eliminata ai quarti a Conegliano). Al termine della stagione regolare per le toscane la graduatoria ha raccontano dell’ottavo piazzamento, mantenuto nonostante il KO registrato con Filottrano (penultima): a quota ecco 27 punti ottenuti con solo 8 successi rimediati in stagione. In ogni caso la formazione di Caprara non è da sottovalutare nel match secco e Il Bisonte lo ha ben dimostrato quando con l’Imoco si giocava il posto alle semifinali di Coppa Italia. Se nel match di andata fu vera debacle per le fiorentine, al ritorno Firenze resistette fino al tie break, vinto al Pala Verde.

