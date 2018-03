Novara Palermo/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

17 marzo 2018 Fabio Belli

Palermo, trasferta a Novara (foto LaPresse)

Novara-Palermo, diretta dal signor Serra di Torino, sabato 17 marzo 2018 alle ore 15.00, sarà una delle sfide del programma della decima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Due vittorie per ripartire e ricominciare a sognare la Serie A diretta. E' quanto riuscito al Palermo che dopo essersi sbloccato nel match contro l'Ascoli, ha piegato allo stadio Barbera in un importantissimo scontro diretto il Frosinone, riuscendo così grazie al gol siglato da Gnahoré in apertura di ripresa a portarsi a soli tre punti dal Frosinone secondo in classifica, ma con una partita in meno disputata e dunque virtualmente presente nella zona che porta alla A diretta. Anche il Novara è reduce da una vittoria molto importante per la classifica, il due a uno nel posticipo contro il Brescia con i gol di Puscas e Sansone che hanno portato i piemontesi fuori dalla zona play out, con un punto di vantaggio proprio sulle Rondinelle sorpassate in classifica e con la prospettiva di poter agguantare la salvezza diretta di nuovo concreta. Il Novara era reduce da tre sconfitte consecutive contro Avellino, Foggia e Frosinone che avevano complicato molto i piani, così come il Palermo era entrato in crisi dopo le sconfitte contro Foggia e Perugia ed il pareggio con la Pro Vercelli.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La partita si potrà seguire in diretta tv esclusiva con un abbonamento Sky sul canale 252 del satellite (Sky Calcio 2 HD) e in diretta streaming video via internet, sempre per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare, collegandosi sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA PALERMO

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Silvio Piola di Novara. I padroni di casa piemontesi schiereranno Montipò a difesa della porta, il serbo Golubovic schierato in posizione di terzino destro e Calderoni schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Chiosa e il danese Troest saranno i due difensori centrali. A centrocampo spazio a Moscati sulla corsia laterale di destra e a Di Mariano sulla corsia laterale di sinistra, mentre Casarini e lo spagnolo Orlandi saranno i due centrali sulla mediana. In attacco, il romeno Puscas sarà affiancato da Sansone. Risponderà il Palermo con Pomini in porta e una difesa a tre con lo sloveno Struna, Bellusci e il polacco Dawidowicz schierati dal primo minuto. Tutta straniera la cerniera centrale di centrocampo con il francese Gnahoré, con il bosniaco Jajalo e il brasiliano Coronado schierati titolari. Sulla fascia destra si muoverà Rispoli e sulla fascia sinistra Rolando, in attacco il macedone Nestorovski supporterà l'azione di La Gumina punta centrale.

TATTICA E PRECEDENTI

Al 4-4-2 del Novara di Di Carlo si opporrà tatticamente il 3-5-1-1 del Palermo di Tedino. All'andata il Novara ha piazzato il colpo a sorpresa allo stadio Barbera, vittoria per due a zero con una doppietta di Moscati. Il Palermo ha vinto invece uno a zero l'ultima sfida disputata a Novara, con gol decisivo di Franco Vazquez. Al 29 gennaio del 2012 risale il precedente in Serie A, due a zero del Palermo con reti messe a segno dal croato Budan, autore di una doppietta.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita indicano la vittoria casalina proposta a una quota di 3.10 da Bwin, mentre Bet365 propone a 3.00 la quota relativa al pareggio e William Hill offre a una quota di 2.50 l'eventuale successo esterno. Per quanto riguarda i gol realizzati nel corso della partita, Unibet offre over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a una quota di 2.43 e a una quota di 1.53.

