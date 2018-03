Olbia Arzachena/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Olbia Arzachena info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Serie C, derby sardo in prima serata (oggi 17 marzo)

17 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Olbia Arzachena (LaPresse, repertorio)

Olbia-Arzachena, diretta dal signor Santoro di Messina, sabato 13 marzo 2018 alle ore 20.30, sarà uno dei posticipi serali del programma della trentesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Derby sardo sempre molto atteso e sentito quello tra Olbia ed Arzachena. Per i padroni di casa esame importante in chiave play off, con l'ultimo pareggio in casa del Cuneo che ha confermato la solidità della formazione olbiense, al momento al settimo posto in classifica nel girone A di Serie C a pari merito con Giana Erminio e Monza. L'Alessandria sesta è lontana tre punti, ma alle spalle ci sono diverse squadre che premono, compresa l'Arzachena distante solamente due lunghezze e che, vincendo il derby, potrebbe avanzare una candidatura per i play off inaspettata a inizio stagione.

Al primo campionato tra i professionisti della propria storia, l'Arzachena si sta confermando squadra dalla grande solidità e affidabilità, riuscendo a ottenere risultati importanti e tenendo al momento a sei punti di distanza la zona play out, con la situazione societaria dell'Arezzo che potrebbe cambiare le carte in tavola e rendere ancor più tranquillo il cammino salvezza. Nell'ultimo weekend però l'Arzachena si è fatta sorprendere dal ciclone Tavano, col la tripletta dell'ex Empoli e Roma che ha lanciato la Carrarese nella trasferta in Sardegna. Gli ultimi risultati dicono dunque che solo una vittoria nel derby potrebbe lanciare definitivamente una delle due squadre nella parte alta della classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La sfida Olbia Arzachena non si potrà seguire in diretta tv, ma la diretta streaming video via internet sarà visibile con un abbonamento al sito elevensports.it, oppure acquistando sul portale la visione del match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA ARZACHENA

Queste le probabili formazioni dell'incontro: l'Olbia scenderà in campo con Aresti tra i pali, Pinna impiegato in posizione di terzino destro e Cotali impiegato in posizione di terzino sinistro, mentre Iotti farà coppia come centrale difensivo con il francese Leverbe. A centrocampo Feola e Biancu si muoveranno per vie centrali, mentre la fascia destra sarà presidiata da Vallocchia e sul lato mancino del campo si muoverà Muroni. In attacco ci sarà Senesi al fianco di Ragatzu. Risponderà l'Arzachena con Ruzittu a difesa della porta e una linea difensiva a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Varricchio, Baldanzeddu, Piroli e Arboleda. A centrocampo spazio al terzetto composto da Lisai, Casini e Nuvoli, mentre Curcio si muoverà da trequartista, alle spalle del tandem offensivo formato da Sanna e da Vano.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le scommesse sul match, i bookmaker quotano la vittoria interna 2.00 con Bet365, mentre Eurobet propone a 3.15 la quota relativa al pareggio e l'eventuale successo esterno viene quotato 3.65 da Snai. Per quanto riguarda le quote sui gol realizzati nel corso della partita, Unibet quota 2.06 l'over 2.5 e 1.68 l'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.