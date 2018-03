PAGELLE/ Spal-Juventus: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 29^ giornata - primo tempo)

Pagelle Spal Juventus: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A valida per la 29^ giornata. I nostri giudizi, i migliori e i peggiori allo stadio Mazza

17 marzo 2018 Stefano Belli

Pagelle Spal Juventus - LaPresse

Al Mazza di Ferrara è in corso il secondo anticipo della 29^ giornata di Serie A 2017-18 tra Spal e Juventus, all'intervallo il punteggio vede le due squadre ferme sullo 0-0: ecco i voti del primo tempo che ha visto come grande protagonista la squadra di casa. Il mister Leonardo Semplici (7) ha interpretato questa gara nel migliore dei modi, prendendo perfettamente le misure agli avversari e concedendo loro il minimo sindacale di palloni e occasioni. Pur giocando in maniera pulita e ordinata gli estensi non producono comunque grossi pericoli dalle parti di Buffon (6) con Paloschi (6,5) autore di qualche giocata interessante ma non in grado di servire Antenucci (6). Dall'altra parte la Juve produce qualcosa di più in termini di azioni offensive, in particolare con Douglas Costa (6,5) che ha provato a servire Alex Sandro (6), quest'ultimo fermato prima da Costa (6) e poi da Vicari (6). Dybala (7) per due volte ha provato a bussare dalle parti di Meret (6) con un sinistro a giro e un calcio di punizione dal limite terminato di pochissimo sul fondo dopo aver sfiorato l'incrocio dei pali.



VOTO SPAL 6 - Gli estensi partono in quarta mettendo pressione ai bianconeri, senza creare vere e proprie palle gol gli uomini di Semplici stanno comunque facendo una grande figura al cospetto dei pluricampioni d'Italia.

MIGLIORE SPAL: PALOSCHI 6,5 - Dimostra di essere il giocatore di maggior talento e potenzialità nelle fila degli spallini.

PEGGIORE SPAL: KURTIC 5,5 - Non è entrato pienamente in partita, per la cronaca è il primo ammonito della gara: intervento scomposto su Asamoah.



VOTO JUVENTUS 6 - Primi quarantacinque minuti sottoritmo per i bianconeri che hanno lasciato sfogare gli avversari, magari per punirli nella ripresa quando saranno stanchi e privi di forze.

MIGLIORE JUVENTUS: DYBALA 7 - Anche stasera potrebbe essere l'uomo in grado di fare la differenza e risolvere la partita.

PEGGIORE JUVENTUS: MATUIDI 5,5 - Stranamente impacciato a centrocampo dove non sta facendo valere la sua tecnica e la sua classe. (Stefano Belli)

