Perugia Spezia/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Perugia Spezia: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Grifoni squadra del momento, ma i liguri sono un osso duro

17 marzo 2018 Fabio Belli

Il Perugia ospita lo Spezia (foto LaPresse)

Perugia-Spezia, diretta dal signor Nasca di Bari, sabato 17 marzo 2018 alle ore 15.00, sarà una delle sfide del programma della decima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Quattro vittorie consecutive hanno lanciato il Perugia nelle ultime settimane, successi in fila contro Palermo, Frosinone, Brescia e Foggia che hanno riportato nella zona d'alta classifica gli umbri così come era accaduto nella parte iniziale della stagione. Biancorossi al momento ottavi, al confine della zona play off ma a soli tre punti dal Venezia quinto. A due lunghezze di distanza dai Grifoni c'è però anche lo Spezia, che con l'ultimo pareggio di Bari si è confermato squadra coriacea e soprattutto non disposta a rinunciare a rincorrere quei play off che alcune settimane fa erano sicuramente più lontani. Certo il Perugia è la squadra del momento, in Serie B nessuno in questa fase può vantare una striscia di quattro vittorie, nemmeno l'Empoli capolista. Bisognerà capire se i biancorossi hanno ritrovato lo spirito di inizio campionato, oppure se si tratta di una delle fasi tra alti e bassi che hanno contraddistinto finora il cammino nel torneo cadetto dei Grifoni in questa stagione: lo Spezia sarà un buon banco di prova.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La partita si potrà seguire in diretta tv esclusiva con un abbonamento Sky sul canale 255 del satellite (Sky Calcio 5 HD) e in diretta streaming video via internet, sempre per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare, collegandosi sul sito skygo.sky.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA SPEZIA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Silvio Piola di Novara. I padroni di casa umbri schiereranno Leali tra i pali e una difesa a tre composta da Volta, l'argentino Dellafiore e Magnani, mentre i centrali di centrocampo saranno lo svedese Gustafsson, Bandinelli e Bianco. L'esterno destro di centrocampo sarà Mustacchio e l'esterno laterale mancino sarà il croato Pajac, con Cerri schierato in posizione di trequartista alle spalle dell'unica punta di ruolo, Di Carmine. Lo Spezia risponderà con Di Gennaro tra i pali, De Col schierato in posizione di terzino destro e Augello schierato in posizione di terzino sinistro, con Capelli e Giani al centro della retroguardia. A centrocampo al fianco dello spagnolo Juande si muoveranno Pessina e Mora, mentre Mastinu avrà compiti da trequartista alle spalle del tandem offensivo formato dall'uruguaiano Granoche e da Forte.

TATTICA E PRECEDENTI

I moduli di riferimento dei due allenatori non cambieranno, 3-5-2 per il Perugia di Breda e 4-3-1-2 per lo Spezia allenato da Fabio Gallo, che si è aggiudicato il match d'andata di questo campionato, quattro a due con le reti di Masi, Mastinu, Forte e Granoche e gli umbri a segno con Volta e Mustacchio. L'ultimo precedente tra le due squadre disputato a Perugia è terminato in parità, zero a zero il 5 maggio 2017, ultima vittoria perugina in casa il 28 febbraio 2015, due a uno con i gol di Verre e Ardemagni che resero vano l'autogol di Goldaniga con il quale andarono a segno i liguri.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita indicano la vittoria casalina proposta a una quota di 1.98 da Bwin, mentre Bet365 propone a 3.10 la quota relativa al pareggio e William Hill offre a una quota di 4.00 l'eventuale successo esterno. Per quanto riguarda i gol realizzati nel corso della partita, Unibet offre over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a una quota di 2.50 e a una quota di 1.49.

© Riproduzione Riservata.