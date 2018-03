Pisa Piacenza/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Pisa-Piacenza: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone A in programma all'Arena Garibaldi.

17 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Pisa-Piacenza, LaPresse

Pisa-Piacenza, diretta dal signor Paterna di Teramo, sabato 17 marzo alle ore 16.30, sarà una delle sfide d'apertura del programma della trentesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone A. Il Pisa è reduce da un pareggio contro una delle formazioni più in forma del campionato di Serie C, l'Alessandria che è passata in vantaggio con un gol messo a segno da Sciacca all'Arena Garibaldi, per poi essere raggiunta da una rete dell'austriaco Gucher. Avversari difficili da affrontare, i grigi, ma per il Pisa c'è la consapevolezza di aver perso ancora terreno dalla coppia di testa composta da Siena e Livorno. E considerando che i nerazzurri hanno finora disputato una gara in più rispetto ai bianconeri e due in più rispetto agli amaranto, la rimonta verso la zona che porta alla promozione diretta sembra davvero difficile.

Un solo punto nelle ultime tre partite disputate in campionato per i pisani, che devono innanzitutto riannodare il filo con una vittoria che manca dalla trasferta di Arzachena del 18 febbraio scorso. Il Piacenza dalla sua è fermo ai box dal 25 febbraio, con il gol di Della Latta che ha piegato allo stadio Garilli il Pontedera. Due partite in meno rispetto al Pisa per un Piacenza che potenzialmente può piazzarsi al settimo posto in classifica sfruttando i match ancora da recuperare rispetto alle dirette concorrenti. Il Piacenza ha però perso le ultime due sfide di campionato disputate contro Arzachena e Gavorrano, e l'obiettivo play off potrà essere verosimilmente centrato solo riuscendo a trovare la giusta continuità anche nelle partite giocate lontano dall'Emilia.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La sfida non sarà disponibile per la visione in diretta tv, ma la diretta streaming video via internet si potrà seguire con un abbonamento al sito elevensports.it, oppure acquistando la visione del match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI PISA PIACENZA

All'Arena Garibaldi-Anconitani di Pisa scenderanno in campo queste probabili formazioni: il serbo Petkovic giocherà tra i pali mentre Birindelli si muoverà sull'out difensivo di destra e Filippini sull'out difensivo di sinistra. A centrocampo ci sarà il montenegrino Sabotic al fianco di Lisuzzo. A centrocampo partiranno dal primo minuto nel terzetto titolare l'austriaco Gucher, De Vitis e Di Quinzio. In attacco, spazio a Ferrante, Lisi e Masucci nel tridente offensivo. Risponderà il Piacenza con Fumagalli tra i pali, Castellana sulla fascia destra e Masciangelo sulla fascia sinistra, mentre Pergreffi e Silva saranno i due centrali della retroguardia. Corradi sarà il trequartista che appoggerà il movimenti del tandem offensivo Corazza-Di Molfetta.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Si confronteranno i moduli tattici delle due formazioni con il 4-3-3 del Pisa ed il 4-3-1-2 del Piacenza. All'andata allo stadio Garilli le due formazioni hanno pareggiato a reti bianche, mentre l'ultimo precedente a Pisa si è disputato il 15 maggio del 2009, con vittoria per tre a uno per gli emiliani, quando entrambe le formazioni militavano nel campionato di Serie B. L'ultima vittoria del Pisa in casa contro il Piacenza, sempre nel campionato cadetto, è stata invece il tre a uno del 20 ottobre 2007.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le scommesse sul match, i bookmaker quotano la vittoria interna 1.60 con Eurobet, mentre Bet365 propone a 3.60 la quota relativa al pareggio e a 6.50 l'eventuale successo esterno. Per quanto riguarda le quote sui gol realizzati nel corso della partita, Unibet quota 2.20 l'over 2.5 e 1.58 l'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.