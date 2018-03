Prato Pistoiese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Prato-Pistoiese: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone A in programma al Lungobisenzio.

17 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Prato-Pistoiese, LaPresse

Prato-Pistoiese, diretta dal signor Guida di Salerno, sabato 17 marzo alle ore 18.30, sarà una delle sfide del programma della trentesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone A. Vittoria vitale nell'ultimo match di campionato per il Prato fanalino di coda della classifica del girone A del campionato di Serie C. L'uno a zero contro la Pro Piacenza ha portato i biancazzurri a tre punti di distanza dal Gavorrano penultimo, e con una partita in meno disputata. Risultati importanti e che soprattutto riducono le distanze in classifica e rappresentano una garanzia per il Prato quantomeno per la possibilità di disputare i play out, attraverso i quali hanno sempre raggiunto la salvezza nelle ultime stagioni.

Dall'altra parte la Pistoiese ha dato dimostrazione di voler di rilanciare le proprie ambizioni di play off ottenendo una vittoria di larga misura contro il Pontedera, un tre a zero maturato tutto nel corso della prima frazione di gioco grazie alle reti di Minardi, Ferrari e Picchi. Con questo successo gli orange hanno avvicinato il gruppo delle squadre al settimo posto, composto da Olbia, Giana Erminio e Monza, nessuna delle quali è riuscita a ottenere una vittoria nell'ultimo weekend del campionato. Un segnale di ripresa da parte della Pistoiese che comunque resta ben sopra la linea di galleggiamento della zona salvezza, con i play off di fine stagione che possono rappresentare senza dubbio un obiettivo concreto. Il Prato ha invece finora ottenuto sempre in casa le sue vittorie nel 2018, contro il Cuneo e appunto contro la Pro Piacenza.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La sfida non si potrà seguire in diretta tv, ma la diretta streaming video via internet sarà visibile con un abbonamento al sito elevensports.it, oppure acquistando sul portale la visione del match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI PRATO PISTOIESE

Le probabili formazioni del match: il Prato padrone di casa schiererà il senegalese Sarr alle spalle di una difesa a quattro con Ghidotti sull'out di destra, Casale e Martinelli impiegati come centrali di difesa e Seminara schierato come esterno laterale mancino. Il terzetto titolare di centrocampo sarà quello composto da Fantacci, Gargiulo e Bertoli, mentre nel tridente offensivo ci sarà spazio per Orlando, Ceccarelli e Carletti. Risponderà la Pistoiese con Zaccagno estremo difensore, Regoli impiegato in posizione di terzino destro e Terigi impiegato in posizione di terzino sinistro, con Quaranta e Priola difensori centrali. A quattro anche la linea di centrocampo degli orange, schierata rispettivamente dalla fascia destra alla fascia sinistra con Vrioni, Hamlili, Picchi e Luperini. In attacco, ci sarà Minardi a far coppia con Ferrari.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

La scelta tattica delle due formazioni cadrà sul 4-3-3 per il Prato e sul 4-4-2 per la Pistoiese. Il match d'andata di questo campionato ha fatto registrare una vittoria per uno a zero degli orange, firmata da Surraco con un gol che ha fatto saltare il banco al novantacinquesimo minuto. L'ultimo precedente a Prato è invece il due a due del 9 settembre 2016, padroni di casa in gol con Tavano e Romano, Pistoiese a segno con Luperini e Colombo. Il Prato ha battuto in casa la Pistoiese in campionato per l'ultima volta il primo novembre 2015, gol decisivo messo a segno da Chirico.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le scommesse sul match, i bookmaker quotano la vittoria interna 2.88 con William Hill, mentre Eurobet propone a 3.05 la quota relativa al pareggio e l'eventuale successo esterno viene quotato sempre 2.39 da Bet365. Per quanto riguarda le quote sui gol realizzati nel corso della partita, Unibet quota 2.00 l'over 2.5 e 1.72 l'under 2.5.

