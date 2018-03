Pro Piacenza Livorno/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Pro Piacenza-Livorno: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone A in programma al Garilli sabato 17 marzo 2018.

17 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Pro Piacenza-Livorno, LaPresse

Pro Piacenza-Livorno, diretta dal signor Viotti di Tivoli, sabato 17 marzo alle ore 14.30, sarà una delle sfide d'apertura del programma della trentesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone A. Il Livorno affronta la seconda trasferta consecutiva in campionato dopo aver ripreso la sua corsa contro il Giana Erminio in trasferta. Dopo due sconfitte interne contro Pontedera e Cuneo, che avevano portato al sorpasso del Siena in testa alla classifica del girone A di Serie C, a Gorgonzola la doppietta del brasiliano Murilo ha consentito agli amaranto di restare nella scia dei bianconeri, ma con una partita in meno disputata e dunque mantenendo la palma di capolista virtuale.

Certo, ora al Livorno per tornare a credere in una promozione in Serie B che fino a non molte settimane fa sembrava già acquisita, servirà trovare di nuovo continuità. La trasferta di Piacenza contro la Pro sarà un buon banco di prova per i toscani, contro una squadra che dopo due vittorie che l'avevano allontanata dalla zona calda della classifica, è caduta inaspettatamente sul campo del fanalino di coda, il Prato. Per la Pro Piacenza è stato un campionato ricco di alti e bassi e la salvezza diretta sarebbe senz'altro un risultato soddisfacente, considerando le condizioni di partenza. Il Livorno non può però permettersi di perdere altri punti per non gettare al vento quanto costruito nella prima parte della stagione.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La sfida non sarà disponibile per la visione in diretta tv, ma la diretta streaming video via internet si potrà seguire con un abbonamento al sito elevensports.it, oppure acquistando la visione del match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PIACENZA LIVORNO

Allo stadio Garilli di Piacenza scenderanno in campo queste probabili formazioni. Padroni di casa della Pro schierati con Gori tra i pali, Paramatti impiegato come terzino destro e Ricci impiegato come terzino sinistro in una linea a quattro di difesa con Battistini e Belotti difensori centrali. A centrocampo spazio ad Aspas, La Vigna e Barba, mentre Alessandro (autore di una doppietta nel recupero a Cuneo) sarà schierato come trequartista di supporto alle spalle di Abate e Musetti. Risponderà il Livorno con Pulidori estremo difensore alle spalle di una linea difensiva a quattro con Perico laterale di destra, Franco esterno mancino e Borghese e Gonnelli centrali della retroguardia. A centrocampo spazio a Valiani, Bruno e all'albanese Kabashi, mentre il brasiliano Murilo (autore della doppietta che ha interrotto la crisi dei labronici nella trasferta di Gorgonzola) completerà il tridente offensivo al fianco di Montini e Marconi.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Tatticamente il confronto tra le due squadre vedrà schierati il 4-3-1-2 della Pro Piacenza ed il 4-3-3 del Livorno. Il match d'andata di questo campionato si è risolto con una netta vittoria dei labronici, tre a zero con le reti messe a segno tutte nel secondo tempo da Murilo, Doumbia e Vantaggiato. Amaranto vincenti anche nell'ultimo precedente tra le due squadre disputato allo stadio Garilli di Piacenza, due a zero con gol di Vantaggiato e Maritato il 4 aprile del 2017. In tre precedenti ufficiali disputati tra i professionisti, il Livorno ha sempre battuto la Pro Piacenza.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le scommesse sul match, i bookmaker quotano la vittoria interna 4.50 con Bet365, mentre William Hill propone a 4.20 la quota relativa al pareggio ed Eurobet offre a 1.92 l'eventuale successo esterno. Per quanto riguarda le quote sui gol realizzati nel corso della partita, Unibet quota 2.06 l'over 2.5 e 1.68 l'under 2.5.

