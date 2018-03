Probabili formazioni/ Crotone Roma: diretta tv, orario, le notizie live (Serie A 29^ giornata)

Probabili formazioni Crotone Roma: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano allo Scida. Squalificato De Rossi per i giallorossi

17 marzo 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Crotone Roma, Serie A 29^ giornata (Foto LaPresse)

Crotone Roma si gioca alle ore 15:00 di domenica 18 marzo: allo stadio Scida si gioca per la 29^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Chiaramente i contesti sono ben diversi per le due squadre: gli squali vanno a caccia della salvezza e hanno tutto per ottenerla, mentre i giallorossi ambiscono a una delle prime quattro posizioni per tornare a giocare la Champions League, ed essendo terzi devono difendere la loro solidità con una vittoria esterna. Roma che arriva dalla grande qualificazione ai quarti della stessa Champions; gli uomini di Eusebio Di Francesco potrebbero pagare qualcosa in termini di stanchezza, staremo a vedere allora quali saranno le scelte dell’allenatore giallorosso e anche quelle di Walter Zenga. Noi intanto proviamo a ipotizzarle secondo quelle che sono le ultime notizie sugli schieramenti delle due squadre allo Scida, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Crotone Roma.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE ROMA

I DUBBI DI ZENGA

Problemi per Zenga che continua ad avere tanti giocatori indisponibili, ma la formazione che scenderà in campo domenica potrebbe essere la stessa che ha giocato una settimana fa, e che ha dominato contro la Sampdoria. Due dubbi ci sono: sulla corsia destra di difesa Sampirisi potrebbe soffiare il posto a Faraoni - che rimane favorito - mentre a centrocampo con il passaggio al 4-3-3 il sacrificato è stato Barberis, che comunque rimane in ballottaggio con Stoian (uno degli ex della partita) per la maglia di mezzala sinistra. Per il resto dovrebbe essere tutto confermato, a partire ovviamente dal portiere Cordaz: Ceccherini e Marco Capuano formeranno la coppia centrale in difesa, con Martella che agirà sulla corsia sinistra. In mediana ecco la capacità di impostare la manovra di un Mandragora che si è dimostrato prezioso anche in zona gol, mentre l’altro interno sarà Benali che, arrivato a gennaio, ha aumentato la qualità del Crotone e fornito una soluzione extra alla tattica degli squali. Nel tridente offensivo mancherà nuovamente Budimir, ma le quotazioni del croato erano comunque in calo: salite invece quelle di Trotta che sarà ancora una volta il titolare al centro dell’attacco, sulla sinistra si va verso la conferma di Nalini mentre a destra dovrebbe giocare Federico Ricci, che è cresciuto nel vivaio della Roma. Come Tumminello, che però sta ancora recuperando dalla rottura del crociato.

LE SCELTE DI DI FRANCESCO

Un paio di cambi dovrebbe comunque esserci per la Roma, e dipenderanno da squalifiche e condizioni fisiche: De Rossi è stato fermato dal Giudice Sportivo, Cengiz Under era dolorante al ginocchio destro martedì sera. Difficile che Di Francesco scelga di rischiare il turco; verosimilmente dal primo minuto vedremo El Shaarawy, che si gioca il posto con Gerson e che opererà eventualmente sul settore destro della linea di mezzepunte. Il resto della squadra, almeno offensivamente, dovrebbe essere confermato: Dzeko, matchwinner contro lo Shakhtar, sarà la prima punta con Diego Perotti che dovrebbe agire dall’altra parte del campo, mentre ancora una volta Nainggolan giocherà da trequartista ripristinando così il 4-2-3-1. Questo perchè a centrocampo Lorenzo Pellegrini sostituirà De Rossi, andando ad affiancare Strootman; la soluzione alternativa sarebbe quella del 4-3-3 ma in questo caso bisognerebbe inserire Gonalons al posto del capitano, aprendo al ballottaggio tra i già citati Strootman e Pellegrini. La difesa potrebbe vivere del ballottaggio tra Bruno Peres e Florenzi con il brasiliano titolare; a sinistra ci sarà Kolarov, in mezzo Fazio e Manolas proteggeranno come sempre il portiere Alisson.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE ROMA: IL TABELLINO

CROTONE (4-3-3): 1 Cordaz; 37 Faraoni, 7 Ceccherini, 23 M. Capuano, 87 Martella; 92 Benali, 38 Mandragora, 5 Stoian; 11 F. Ricci, 29 Trotta, 9 Nalini

A disposizione: 78 Viscovo, 31 Sampirisi, 93 Ajeti, 20 Pavlovic, 6 Rohden, 10 Barberis, 19 Diaby, 89 Crociata, 21 Zanellato, 99 Simy

Allenatore: Walter Zenga

Squalificati: -

Indisponibili: M. Festa, S. Simic, Izco, Tumminello, Budimir

ROMA (4-2-3-1): 1 Alisson; 25 Bruno Peres, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov; 7 Lo. Pellegrini, 6 Strootman; 8 Perotti, 4 Nainggolan, 92 El Shaarawy; 9 Dzeko

A disposizione: 28 Skorupski, 18 Lobont, 24 Florenzi, 5 Juan Jesus, 33 Jonathan Silva, 30 Gerson, 21 Gonalons, 17 Cengiz Under, 14 Schick, 23 Defrel, 48 Antonucci

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: De Rossi

Indisponibili: Karsdorp

