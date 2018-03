PROBABILI FORMAZIONI/ Milan-Chievo: i due attacchi. Diretta tv e ultime notizie live (Serie A, 29a giornata)

Probabili formazioni Milan-Chievo: diretta tv, orario e le ultime notizie live (Serie A, 29a giornata). Il club rossonero in campo domani pomeriggio dalle ore 15:00 allo stadio San Siro

17 marzo 2018 - agg. 17 marzo 2018, 10.13 Davide Giancristofaro Alberti

Nikola Kalinic, attaccante Milan - LaPresse

Milan-Chievo mette di fronte due reparti offensivi molto diversi anche se entrambe le squadre giocano con una punta centrale da riferimento e due trequartisti mobili e rapidi. Gennaro Gattuso dovrebbe tornare a puntare su Patrick Cutrone che dovrebbe giocare da solo al centro dell'attacco. Ai suoi fianchi ci saranno Suso e Hakan Calhanoglu giocatori rapidi e in grado di giocare anche a piede invertito per dare imprevedibilità alla manovra. Attenzione però anche a Giacomo Bonaventura che partirà da più dietro e avrà la possibilità di poter mettere scompiglio quando deciderà di attaccare l'area di rigore avversaria. Rolando Maran continua a puntare al centro dell'attacco su Roberto Inglese che dopo aver rinunciato al Napoli nel calciomercato di gennaio è migliorato ancora nelle prestazioni. Dietro di lui ci sarà il solito Valter Birsa, oltre a Emanuele Giaccherini che è arrivato proprio dal club azzurro nella sessione di calciomercato di gennaio. (agg. di Matteo Fantozzi)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-CHIEVO

Il Milan torna in campo domani pomeriggio, dalle ore 15:00, in quel di San Siro. Dopo l’eliminazione dall’Europa League per mano dell’Arsenal, il club rossonero ospiterà fra le mura di casa il Chievo, squadra che sta vivendo una stagione al di sotto delle attese, come testimoniato dai soli 25 punti conquistati fino ad oggi, che valgono la quindicesima piazza, ad solo una lunghezza di distanza dalla zona retrocessione. Milan che invece vuole i tre punti per mettere ulteriore pressione alle prime quattro della classe, avvicinandosi sempre più alla zona Champions.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La partita fra il Milan e il Chievo sarà visibile come da programma in diretta tv, ma l’evento sarà riservato ai soli fruitori delle pay tv. La gara sarà infatti trasmessa solo a pagamento, sui canali di Mediaset Premium e Sky, precisamente su Premium Calcio 1, Sky Sport 1, Sky Sport Mix, e infine, Sky Calcio 1. Vi ricordiamo inoltre la possibilità di gustarvi il match comodamente attraverso il vostro personal computer, o eventualmente sul tablet e lo smartphone. Per farlo potrete utilizzare le due app dedicate, sempre riservate ai soli abbonati, leggasi Premium Play per Mediaset, e Sky Go ovviamente per la tv di Murdoch. Tutti gli altri, potranno seguire aggiornamenti sul match attraverso i social network principali delle due squadre, nonché della Serie A.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LE SCELTE DI GATTUSO

Ma entriamo nel vivo delle probabili formazioni, scoprendo i due schieramenti. Iniziamo dai padroni di casa del Milan, con Gennaro Gattuso che dovrà rinunciare al solito Conti (che ne avrà almeno per un altro paio di settimane), con l’aggiunta di Antonelli ed Abate, entrambi acciaccati. Ipotizzabile un ritorno al 4-3-3 dopo la parentesi 4-4-2 in Europa. Spazio quindi a Donnarumma fra i pali, schierato a ridosso della classica coppia difensiva Bonucci-Romagnoli, con Calabria a destra, e Ricardo Rodriguez schierato invece sull’out di sinistra. In mezzo al campo, spazio a Lucas Biglia, spalleggiato dai soliti Kessie e Bonaventura, mentre in attacco dovrebbe essere la volta di Nikola Kalinic in mezzo, a riposo contro l’Arsenal, con l’intoccabile Suso a destra, e uno fra Calhanoglu e Borini sulla fascia mancina (molto probabilmente il turco). Nessuno squalificato in casa Milan.

LE MOSSE DI MARAN

Vediamo anche la formazione che ha in mente il tecnico del Chievo, Maran. Buone notizie per la compagine gialloblu, visto che non risultato giocatori assenti per infortuni vari o squalifiche: tutti a disposizione. Compagine di Verona in campo con il classico 4-3-1-2, dove l’ex milanista Birsa galleggerà fra la linea del centrocampo e dell’attacco, a ridosso delle due punte che saranno Giaccherini e Inglese. Nel reparto di mezzo toccherà a Radovanovic sedersi sulla poltrona del regista, con Castro a destra, e Hatemaj a sinistra, nel ruolo di intermedi. Infine la retroguardia, dove Bani e Dainelli saranno i due centrali difensivi, mentre Cacciatore a destra, e Gobbi a sinistra, saranno i due terzini di spinta. In porta andrà il solito Sorrentino, attenzione a Radovanovic e Tomovic che sono diffidati.

IL TABELLINO

Milan (4-3-3): 99 Donnarumma; 2 Calabria, 19 Bonucci, 13 Romagnoli, 68 Rodriguez; 79 Kessie, 21 Biglia, 5 Bonaventura; 8 Suso, 7 Kalinic, 10 Calhanoglu. All: Gattuso

A disp: 90 Donnarumma, 30 Storari, 22 Musacchio, 17 Zapata, 15 Gomez, 46 Gabbia, 4 Mauri, 18 Montolivo, 73 Locatelli, 63 Cutrone, 9 Silva, 11 Borini

Indisponibili: Abate, Antonelli, Conti

Squalificati: -

Chievo (4-3-1-2): 70 Sorrentino; 29 Cacciatore, 14 Bani, 3 Dainelli, 18 Gobbi; 19 Castro, 8 Radovanovic, 56 Hetemaj; 23 Birsa; 17 Giaccherini, 45 Inglese. All: Maran

A disp: 90 Seculin, 98 Confente, 12 Cesar, 40 Tomovic, 2 Jaroszynski, 97 Depaoli, 4 Rigoni, 77 Bastien, 69 Meggiorini, 31 Pellissier, 20 Pucciarelli, 9 Stepinski

Indisponibili: -

Squalificati: -

