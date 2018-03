Probabili formazioni/ Napoli-Genoa: diretta tv, orario e le ultime notizie live (Serie A, 29a giornata)

Probabili formazioni Napoli-Genoa: diretta tv, orario e le ultime notizie live (Serie A, 29a giornata). Il turno del campionato si chiuderà alle ore 20:45 di domani con la gara del San Paolo

Mertens e Insigne, Napoli - LaPresse

Il Napoli proverà a riavvicinarsi alla Juventus a partire da domani sera. Dalle ore 20:45, in quel dello stadio San Paolo, sbarcherà il Genoa di Ballardini, gara di chiusura della 29esima giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Partenopei che sono attualmente scivolati al secondo posto, a quattro lunghezze di distanza dalla Juventus, mentre i rossoblu, reduci dalla bruciante sconfitta allo scadere contro il Milan, sono a quota 30 punti, che valgono il 13esimo piazzamento assoluto, a debita distanza dalla zona retrocessione.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La partita delle ore 20:45 di domani fra Napoli e Genoa, sarà visibile in diretta tv ma solo a pagamento. A trasmettere l’evento in programma allo stadio San Paolo, saranno come al solito Mediaset Premium e Sky, a cui dedicheranno i canali Sky Sport 1, Sky Calcio 1, e infine, Premium Sport. Sintonizzatevi quindi su uno dei tre canali indicati a partire dall’orario del fischio del match, e gustatevi lo show. Vi ricordiamo inoltre la possibilità della diretta streaming della partita, per guardarla attraverso lo smartphone, il tablet o il personal computer, nel caso in cui siate fuori casa, con le app Premium Play e Sky Go, riservate sempre ai soli abbonati. Tutti gli altri dovranno accontentarsi degli aggiornamenti live che verranno pubblicati sui principali social network della Serie A, nonché delle due squadre in campo domani.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LE SCELTE DI SARRI

Eccoci arrivati alla sezione dedicata alle probabili formazioni, e iniziamo dall’undici che manderà in campo il tecnico del Napoli, Maurizio Sarri. Nessun assente per squalifica o infortunio in casa partenopea, ad eccezione del lungodegente Faouzi Ghoulam, che tornerà a calcare il rettangolo di gioco solamente la prossima stagione. Spazio quindi al classico 11 sarriano, il 4-3-3 con Reina in porta (il portiere avrebbe già firmato col Milan, vedremo come lo accoglieranno i tifosi del Napoli), con Hysaj e Mario Rui sulle due corsie difensive, mentre in mezzo spazio alla solita coppia di centrali composta da Albiol e Koulibaly. A centrocampo, Jorginho avrà il pallino del gioco, fiancheggiato da capitan Hamsik e dal mastino Allan. Infine il solito trio dei Tenori, Insigne a sinistra, Callejon a destra, e Mertens come prima punta del falso nueve. Attenzione ai molti diffidati azzurri, leggasi Albiol, Koulibaly, Mertens, Jorginho e Mario Rui, tutti giocatori di primo livello.

LE MOSSE DI BALLARDINI

Vediamo quindi le scelte di Davide Ballardini per il suo Genoa. Ancora assente il difensore Izzo, così come il centrocampista Miguel Veloso. Rossoblu in campo con un offensivo 3-5-2, dove Pandev e Galabinov saranno i due terminali di riferimento in attacco, mentre larghi sulle due corsie di centrocampo troveremo Rosi a destra, e il solito gioiello Laxalt sulla fascia mancina. In mezzo, l'ex Milan Bertolacci avrà il compito di far “girare” la squadra, affiancato dai due mediani Rigoni e Hiljemark. Infine, spazio alla difesa, con Spolli in mezzo, e Zukanovic e Biraschi a completamento del reparto più arretrato. In porta andrà il solito Mattia Perin. Bertolacci, Rosi, Veloso e Taarabt, saranno i quattro calciatori diffidati di casa Grifone.

IL TABELLINO

Napoli (4-3-3): 25 Reina; 23 Hysaj, 26 Koulibaly, 33 Albiol, 6 Mario Rui; 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 Insigne. All: Sarri

A disp: 1 Rafael, 22 Sepe, 21 Chiriches, 11 Maggio, 62 Tonelli, 19 Milic, 20 Zielinski, 30 Rog, 42 Diawara, 37 Ounas, 99 Milik, 27 Machach

Squalificati: -

Indisponibili: Ghoulam

Genoa (3-5-2): 1 Perin; 14 Biraschi, 2 Spolli, 87 Zukanovic; 20 Rosi, 30 Rigoni, 8 Bertolacci, 88 Hiljemark, 93 Laxalt; 19 Pandev, 16 Galabinov. All: Ballardini

A disp: 23 Lamanna, 17 El Yamiq, 13 Rossettini, 32 Pedro Pereira, 18 Migliore, 40 Omeonga, 24 Bessa, 22 Lazovic, 45 Medeiros, 10 Lapadula, 49 Rossi, 11 Taarabt

Squalificati: -

Indisponibili: Izzo, Veloso

