Probabili formazioni/ Sampdoria-Inter: diretta tv, orario e le ultime notizie live (Serie A, 29a giornata)

Probabili formazioni Sampdoria-Inter: diretta tv, orario e le ultime notizie live (Serie A, 29a giornata). Nerazzurri impegnati domani mezzogiorno al Marassi contro i blucerchiati

Spalletti con D'Ambrosio, Inter - LaPresse

Esame ostico per l’Inter di Luciano Spalletti. La compagine nerazzurra giocherà infatti domani all’ora di pranzo, precisamente alle 12:30, la gara contro la Sampdoria allo stadio Marassi. Sfida delicata per la squadra meneghina, attualmente al quinto posto in classifica, a quota 52, ma con un Milan che è ormai molto vicino, essendo a 47 punti, a sole cinque lunghezze di distanza. Samp che insegue subito dietro, a 44, e che cercherà ovviamente di ben figurare dinanzi al caloroso pubblico di casa. Andiamo quindi a vedere le informazione per la diretta tv e streaming, nonché le probabili formazioni della gara di domani.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Sampdoria-Inter si giocherà allo stadio Marassi alle 12:30 di domani, e tutti i telespettatori potranno seguire la partita in questione su Mediaset Premium o Sky, tv a pagamento. I canali dedicati saranno precisamente Premium Sport, per la televisione di Cologno Monzese, e Super Calco e Calcio 1 per quella britannica. La sfida di domani sarà inoltre fruibile in diretta streaming, quindi attraverso il vostro telefonino o eventualmente tablet e personal computer. Per farlo, vi basterà collegarvi all’app dedicata, Premium Play o Sky Go, riservata ovviamente ai soli abbonati. Tutti coloro che non dispongono invece di un abbonamento ad una pay tv, potranno seguire le pagine Facebook e Twitter delle due squadre e della Serie A, per aggiornamenti live sull’incontro.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LE SCELTE DI GIAMPAOLO

Partiamo quindi dalle probabili formazioni della Sampdoria, con Giampaolo che dovrà fare a meno di alcuni elementi importanti, leggasi Linetty, squalificato, nonché Bereszynski, out per infortunio. I blucerchiati scenderanno in campo con il solito e rodato 4-3-1-2, dove davanti troveremo la magica coppia gol composta da Fabio Quagliarella e dal suo compagno di reparto, Duvan Zapata. Alle loro spalle, pronto ad inserirsi, il trequartista Gaston Ramirez, che verrà imbeccato molto probabilmente dal regista Torreira. A completamento del centrocampo, i due intermedi, che saranno Praet e Barreto. Solo panchina quindi per l’ex Ricky Alvarez, nonché per un altro ex, Caprari. In difesa, infine, Ferrari e Silvestre centrali, con Sala nel ruolo di terzino di destra, e Murru invece a sinistra. In porta andrà Viviano. Attenzione ai diffidati Barreto, Ferrari, Torreira e Bereszynski, quest’ultimo, come detto infortunato.

LE MOSSE DI SPALLETTI

Andiamo quindi a scoprire anche le probabili formazioni dell’Inter di Luciano Spalletti, che dovrebbe disporre i suoi con il suo classico 4-2-3-1. Spazio quindi ad Handanovic in porta, con Cancelo a fare su e giù sulla corsia di destra, e D’Ambrosio traslocato ancora una volta sulla fascia mancina; in mezzo, l’intoccabile Skriniar in coppia con Miranda. A centrocampo dovrebbe vedersi sulla linea mediana la coppia formata da Vecino e Gagliardini, mentre sulla trequarti Rafinha nel cuore del trio completato da Candreva sull’out di destra e il solito Perisic sul versante sinistro. Davanti l’intoccabile capitan Icardi. Assenti Berni, Pinamonti e Ranocchia per infortunio, mentre solo panchina per Borja Valero, Brozovic e il giovane Karamoh. In diffida, fra i titolari, il solo D’Ambrosio.

IL TABELLINO

Sampdoria (4-3-1-2): 2 Viviano: 7 Sala, 26 Silvestre, 13 Ferrari, 29 Murru; 8 Barreto, 34 Torreira, 18 Praet; 90 Ramirez; 27 Quagliarella, 91 Zapata. All: Giampaolo

A disp: 72 Belec, 92 Tozzo, 3 Andersen, 19 Regini, 17 Strinic, 28 Capezzi, 21 Verre, 30 Tessiore, 11 Alvarez, 99 Kownacki, 9 Caprari

Squalificati: Linetty

Indisponibili: Bereszynski

Inter (4-2-3-1): 1 Handanovic; 7 Cancelo, 37 Skriniar, 25 Miranda, 33 D’Ambrosio; 11 Vecino, 5 Gagliardini; 87 Candreva, 8 Rafinha, 44 Perisic; 9 Icardi. All: Spalletti

A disp: 27 Padelli, 89 Pissardo, 2 Lisandro Lopez, 20 Borja Valero, 21 Santon, 29 Dalbert, 77 Brozovic, 17 Karamoh, 23 Eder

Squalificati: -

Indisponibili: Ranocchia, Berni, Pinamonti

