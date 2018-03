Probabili formazioni Serie A/ Moduli, scelte e dubbi degli allenatori (29^ giornata)

Il grande calcio della Serie A torna in campo e lo fa in questo fine settimana del 17 e 18 marzo con la 29^ giornata di campionato: andiamo quindi a conoscere più a vicino quali potrebbero essere le scelte dei tecnici per le rispettive probabili formazioni che vedremo in campo. Prima però tocca vedere quali saranno i match che animeranno questo fine settimana. Si comincerà infatti sabato con ben due anticipi: alle ore 18.00 avrà inizio la sfida tra Udinese e Sassuolo, mentre alle ore 20.45 si accenderà la partita Spal-Juventus. Programma come al solito ben pieno per la domenica 18 marzo: a inaugurare il turno sarà il lunch match delle ore 12.30 tra Sampdoria e Inter. Per le ore 15.00 ecco che si accenderanno invece le partite Benevento-Cagliari, Crotone-Roma, Milan-Chievo, Torino-Fiorentina e Verona-Atalanta. Due i posticipi serali, causalmente entrambi previsti alle ore 20.45 ovvero Lazio-Bologna e Napoli-Genoa. Vediamo allora quali potrebbero essere le mosse degli allenatori per disegnare le probabili formazioni protagoniste nella 29^ giornata di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE SASSUOLO

Per il match casalingo Oddo non farà a meno del rientrante Larsen in difesa: reparto a tre completato da Danilo e Samir. Riponderà il Sassuolo con un modulo speculare del 3-5-2 e con il terzetto Lemos, Goldaniga e Acerbi in difesa.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL JUVENTUS

Contro la Vecchia Signora la Spal si affiderà a Paloschi e Antenucci quale coppia d’attacco, ma il paragone è impari se vediamo che Allegri invece farà affidamento sul tridente Dybala-Higuain-Mandzukic,

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA INTER

Sarà ancora 4-3-1-2 per Giampaolo che quindi scommetterà su Quagliarella e Zapata in attacco mentre toccherà a uno tra Ramirez e Alvarez porsi sulla trequarti. Spalletti invece non farà a meno del 4-2-3-1, dove potrebbe tornare come titolare Brozovic, posto sull’esterno in coppia con Perisic: non mancherà Icardi prima punta.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO CAGLIARI

Nel 4-3-3 dei sanniti torna in campo Viola come titolare: con lui il reparto in mediana vedrà titolari anche Sandro e Guilherme. Sarà invece centrocampo a 5 per i sardi: in cabina di regia vedere Padoin, con Ionita e Barella ai lati, mentre toccherà al duo Miangue-Farago agire sulle corse più esterne.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE ROMA

Alla vigilia della 29^ giornata di Serie A è assai probabile che Zenga confermi gli 11 che hanno messo KO la Samp pochi giorni fa: sarà ancora tridente d’attacco con Ricci, Trotta e Nalini. Per la Roma Di Francesco confermerà Dzeko in attacco vista la belle rete segnata poco fa in Champions league.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN CHIEVO

Soliti ballottaggi in attacco per i rossoneri, con uno tra Cutrone, Kalinic e Andrè Silva in lizza per la maglia da prima punta: da valutare però per Gattuso il 4-4-2. Sarà invece 4-3-1-2 per il Chievo che punta a cosa tutto su Inglese, prima punta: a sostegno ecco Birsa e Giaccherini,

PROBABILI FORMAZIONI TORINO FIORENTINA

Per l’11 granata Niang entra in ballottaggio con Berenguer e Lijiajc: tridente confermato con Iago Falque e Belotti. Qualche dubbio in avanti pure per Pioli, che con Chiesa potrebbe ora scommette su Simeone e Dias nel tridente.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA ATALANTA

Gasperini dovrebbe recuperare Caldara per il match al bentegodi: pronto però Palomino per completare il reparto con Toloi e Masiello. Dubbi in difesa anche per i gialloblù con Vukovic in ballottaggio con Hertaux: verranno invece confermati Ferrari, Caracciolo e Fares.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO BOLOGNA

Per questo turno Inzaghi potrebbe scommettere sul 3-4-2-1 come modulo: in avanti confermati Immobile con Luis Alberto e Milikovic Savic a supporto. Per il Bologna Donadoni può far conto su Gonzalez, che quindi completerà a difesa a tre con Helander e De Maio.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI GENOA

Sarà ovviamente 11 ufficiale per Sarri e il Napoli, anche se non pare irreale la possibilità di vedere in campo magari nella ripresa Milik. Per il match al San Paolo invece Ballardini ritrova Taarabt e Cofie, ma nel centrocampo a 5 vedremo Berolacci in cabina di regia, Rigoni e Hlijemark: toccherà a Lazovic e Laxat agire nelle corsie.

