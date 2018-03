Probabili formazioni Serie B/ Moduli, scelte e dubbi degli allenatori (31^ giornata)

Il campionato della Serie B torna in campo in questo weekend con la 31^ giornata della cadetteria: è quindi il momento di esaminare da vicino le scelte degli allenatori in vista di tale appuntamento. Prima però di vedere match per match le probabili formazioni attese in campo, vediamo che cosa ci offre il calendario ufficiale per le prossime giornate. Come al solito sarà il sabato il giorno più ricco con ben 8 incontri attesi alle ore 15.00 e quindi: Ascoli-Ternana, Brescia-Cremonese, Cittadella-Bari, Empoli-Venezia, Entella-Parma, Frosinone-Salernitana, Novara-Palermo e Perugia-Spezia. Due quindi i posticipi ovvero il match tra Avellino e Pescara attesa domenica alle ore 17.30 e poi la sfida tra Capri e Pro Vercelli, programmata per lunedi 19 marzo alle ore 20.30. Andiamo quindi ad esaminare le mosse dei vari allenatori per disegnare le probabili formazioni in vista della 31^ giornata di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA CREMONESE

Per la sfida al Rigamonti Boscaglia dovrebbe fare affidamento sul 4-3-2-1 che vede Torregrossa prima punta e con Bisoli e Embalo a supporto del primo bomber. Per Tesser invece sarà 4-3-1-2 con Scappini e Piccolo in avanti mentre toccherà Castrovilli ad agire sulla trequarti.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI TERNANA

In questo turno Cosmi non rinuncerà al 3-5-2 come modulo e neppure al duo Clemenza-Monachello in attacco, ma non sono da escludere ballottaggi dell’ultimo minuto. Sarà invece il terzetto Carretta, Piovaccari e Defendi il tridente titolare in attacco per gli umbri.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA BARI

Per la sfida casalinga Venturato scommetterà ancora una volta su una mediana a tre con Settembrini, Pisa e Bartolomei. Simile la scelta Grosso per il suo Bari, che in settimana ha vissuto un pesante recupero: i galletti al centro saranno disposti a tre con Busellato, Basta e Henderson primi nomi in lizza per la maglia da titolare.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI VENEZIA

I toscani vogliono continuare a vincere e oggi in campo non faranno a meno del solito 4-3-1-2 già visto in diverse occasioni: in attacco perciò non mancheranno Donnarumma e Rodriguez, con Zajc a supporto alle loro spalle. Neppur il Venezia di Inzaghi vuole fermarsi: sarà quindi ancora 3-5-2 per i lagunari che invece in attacco si affideranno a Litteri e Zigomi.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA PARMA

Nella 31^ giornata di Serie B Aglietti punterà tutto ancora sul 3-5-2 come scelta tattica: nell’ampio centrocampo a 5 troveranno spazio Di Paolo in cabina di regia con Acampora e Crimi ai lati mentre toccherà a Aliji e Gatto fare da esterni. I ducali invece scenderanno in campo con il 4-3-3 con i soliti Insigne, Calaio e Da Cruz in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE SALERNITANA

Sarà ancora 3-4-1-2 per Longo e i suoi canarini, che quindi scommetteranno sul terzetto difensivo composto da Brighentu, Ariaudo e Krajnc. Sarà invece reparto a 4 per la difesa dei granata con Mantovani e Cassaola al centro mentre ci sarà il duo Monaco-Pucino a presidiare le corsie.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA PALERMO

I piemontesi, dopo il successo con Brescia potrebbe confermare la coppia d’attacco Puscas-Sansone: sarà invece Nestorovksi e La Gumina a guidare l’attacco di siciliani che punteranno tutto sul 3-4-1-2 come modulo al Piola.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA SPEZIA

Breda disporrà i suoi grifoni secondo il 3-5-2: toccherà quindi a Cerri e Di Carmine guidare l’attacco umbro. Sarà sempre modulo due per l’attacco degli spezzini che invece punteranno su Forte e Granoche,

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO PESCARA

Novellino dovrebbe fare affidamento ancora su coperto 4-1-4-1 per i suoi irpini: il peso dell’attacco nella 31^ giornata di Serie B sarò quindi sulle spalle di Ardemagni. Sarà invece 3-5-2 per Epifani ai primi banchi di prova alla guida del Pescara: in attacco non mancheranno nel tridente titolare Bunino e Cappelluzzo.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI PRO VERCELLI

Di fronte al proprio pubblico i falconi dovrebbero optare sul 3-5-2 che in difesa di fronte a Colombi vedrà il terzetto Anibal, Poli e Ligi. Modulo speculare per la Pro Vercelli che invece si affiderà a Pigliacelli tra i pali con Gozzi, Berra e Konate di fronte al numero 1.

