Probabili formazioni Spal Juventus: quote e le ultime novità live (Serie A, 29a giornata). La Vecchia Signora in campo questa sera dalle ore 20:45, in quel di Ferrara

Szczesny, portiere Juventus - LaPresse

Trasferta in programma in casa Juventus. Il club bianconero tornerà in campo questa sera, dalle ore 20:45, per affrontare al Paolo Mazza i padroni di casa della Spal. Obiettivo, cercare di incrementare il distacco dal Napoli, che adesso ammonta a quattro punti. La Vecchia Signora è prima in classifica a quota 74 lunghezze, mentre i ferraresi di Semplici navigano in acque fin troppo agitate, essendo terz’ultimi a quota 24 punti. Andiamo quindi a vedere le quote e i pronostici per la partita Spal-Juventus, nonché le probabili formazioni del match.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, la Juventus è ovviamente la grande favorita per l’incontro di oggi. La quota per il 2, il successo della squadra di Allegri in trasferta, paga 1.30 volte la nostra puntata, mentre un’eventuale vittoria interna della compagine ferrarese è data addirittura a 12.00, una cifra altissima. Considerato poco probabile anche il pareggio, la cui quota è pari a 5.00. Per quanto riguarda le quote relative all’under 2.5 e all’over, ovvero, che vengano segnati meno o più di due gol nel corso del match, la Snai paga 1.77 volte la nostra puntata, e 1.95. Infine, se voleste scommettere sull’opzione gol e nogol (segnano entrambe o almeno una delle due non segna), le quote sono pari a 2.60 e 1.43.

LE PROBABILI FORMAZIONI SPAL JUVENTUS

LE MOSSE DI SEMPLICI

Scopriamo quindi le probabili formazioni della partita di oggi, cominciando dallo schieramento della Spal allenata da Semplici. Per la gara contro la Juventus non ci sarà un solo giocatore dei ferraresi, leggasi l’attaccante Marco Borriello, infortunato. Spazio al solito modulo 3-5-2 con Lazzari e Costa ad allargare il gioco sulle due corsie di centrocampo, mentre Paloschi e Antenucci dovrebbero essere i due punti di riferimento in attacco, in vantaggio su Floccari e Bonazzoli. A centrocampo ci sarà Schiattarella a smistare le palle, con Grassi e Kurtic ai suoi fianchi, sulla linea mediana. Infine la difesa, dove Vicari sarà il pilastro centrale, con Cionek e Felipe a completamento del reparto. In porta il giovane Meret. Kurtic, Salamon e Schiattarella sono i tre calciatori sull’elenco dei diffidati.

LE SCELTE DI ALLEGRI

Eccoci quindi alle formazioni della Juventus di Allegri, con il tecnico bianconero che potrebbe attuare un moderato turnover dopo la vittoria contro l’Atalanta di mercoledì sera. In porta ci dovrebbe essere Szczesny, con Buffon che si accomoda quindi in panchina. Difesa a quattro formata da Barzagli e Rugani al centro, con De Sciglio nel ruolo di terzino di destra e Asamoah sulla fascia mancina (panchina anche per Alex Sandro). A centrocampo, invece, Khedira agirà in mezzo, con il supporto di due mastini come Marchisio e il “vagabondo” (il soprannome di Allegri), Matuidi. Infine il tridente d’attacco che più sta regalando garanzie in queste settimane: Douglas Costa e Dybala sulla linea dei trequartisti, con Higuain punta più avanzata. Assente Benatia per squalifica, nonché i soliti Cuadrado e Bernardeschi, entrambi out per infortunio. Solo panchina per Pjanic.

IL TABELLINO

Spal (3-5-2): 97 Meret; 4 Cionek, 23 Vicari, 27 Felipe; 29 Lazzari, 88 Grassi, 28 Schiattarella, 19 Kurtic, 33 Costa; 43 Paloschi, 7 Antenucci. All: Semplici

A disp: 1 Gomis, 92 Marchegiani, 21 Salamon, 15 Vaisanen, 5 Simic, 25 Everton Luiz, 85 Dramè, 77 Viviani, 12 Konate, 15 Schiavon, 9 Bonazzoli, 10 Floccari

Squalificati: -

Indisponibili: -

Juventus (4-3-2-1): 23 Szczesny; 2 De Sciglio, 15 Barzagli, 24 Rugani, 22 Asamoah; 8 Marchisio, 6 Khedira, 14 Matuidi; 11 Douglas Costa, 10 Dybala; 9 Higuain. All: Allegri

A disp: 1 Buffon, 16 Pinsoglio, 3 Chiellini, 26 Lichtsteiner, 12 Alex Sandro, 5 Pjanic, 21 Howedes, 30 Bentancur, 27 Sturaro

Squalificati: Benatia

Indisponibili: Cuadrado, Bernardeschi

