Pronostici Serie A/ Quote e scommesse delle partite (29^ giornata)

Pronostici Serie A: quote e scommesse per le partite del 17 e 18 marzo 2018. Nella 31^ giornata del campionato occhio ai due serali Lazio-Bologna e Napoli-Genoa.

17 marzo 2018 Michela Colombo

Pronostici Serie A (LaPresse)

Dopo le emozioni delle Coppe europee, ecco che il grande calcio torna in campo e lo fa in questo fine settimana con la 29^ giornata della serie A: quali saranno i nostri pronostici per questo turno? Prima però di vedere quote e scommesse delle singole partite vediamo prima come si configura il calendario ufficiale di questo fine settimana. Saranno infatti ben due gli anticipi che si giocheranno sabato: alle ore 18.00 avrà inizio la sfida tra Udinese e Sassuolo, mentre alle ore 20.45 avrà inizio Spal-Juventus. Programma quindi ben pieno per la domenica 18 marzo: a inaugurare il lunch match delle ore 12.30 tra Sampdoria e Inter. Per le ore 15.00 ecco che si accenderanno invece le partite Benevento-Cagliari, Crotone-Roma, Milan-Chievo, Torino-Fiorentina e Verona-Atalanta. Due i posticipi serali, causalmente entrambi alle ore 20.45 ovvero Lazio-Bologna e Napoli-Genoa. Andiamo quindi a conoscere meglio i pronostici stilati dalla nostra redazione in vista della 29^ giornata di Serie A.

PRONOSTICO UDINESE SASSUOLO

Per il primo match del turno, il pronostico appare difficile anche perché entrambe le squadre arrivano alla Dacia Arena vantando un ruolino ben poco soddisfacente. Sulla carta però fattore campo e classifica sorridono ai friulani.

PRONOSTICO SPAL JUVENTUS

Pur avendo nelle gambe il recupero con la Dea, la Juventus è la favorita d’obbligo al Paolo Mazza. Di certo Allegri, tornato in vetta alla classifica non ha intenzione di farsi presto rimontare.

PRONOSTICO SAMPDORIA INTER

Il Marassi si annuncia un campo davvero ostico, specie per un’Inter che ancora non sta convincendo a pieno, anche dopo il pari con Napoli. Va però detto che la squadra di Giampaolo è di ritorno da un sofferto 4-1 subito contro il Crotone.

PRONOSTICO BENEVENTO CAGLIARI

Benchè i sardi non arrivano da una serie di risultati affatto esaltanti il Cagliari rimane favorito contro il fanalino di coda della classifica. La partita però non sarà semplice visto che gli stregoni al Vigorito hanno sempre una marcia in più.

PRONOSTICO CROTONE ROMA

I calabresi arrivano allo Scida da un’esaltante vittoria contro la Sampdoria, ma la Roma di Di Francesco, dopo la qualificazione ai quarti di Champions League, ha voglia di tornare protagonista anche nel campionato. Il doppio sforzo quindi non dovrebbe essere un problema per i giallorossi.

PRONOSTICO MILAN CHIEVO

Senza dubbio è un Milan stanco quello che arriva a San Siro contro il Chievo: i clivensi però sono in netta crisi di risultati e prestazioni e per loro la scala del calcio potrebbe rivelarsi amara in questa 31^ giornata del campionato.

PRONOSTICO TORINO FIORENTINA

Per i viola il colpaccio all’Olimpico rimane un’ipotesi probabile, ma tutto potrebbe dipendere anche dall’atteggiamento con cui scenderà il campo il Torino. I tre KO di fila pesano in casa granata, ancora alla ricerca i punti di riferimento solidi.

PRONOSTICO VERONA ATALANTA

La Dea dopo il KO con la Juventus avrà voglia di rifarsi pure a spese del Verona che invece spera di poter dare seguito al filotto di vittorie registrato nelle ultime due occasioni.

PRONOSTICO LAZIO BOLOGNA

Pur avendo nelle gambe la fatica dell’Europa League, la Lazio di Inzaghi ha voglia di tornare grande in campionato dopo qualche risultato davvero sfortunato. Considerando lo stato di forma biancoceleste va detto che la sfida contro i felsinei potrebbe non essere semplice, anche se questi hanno rimediato due insuccessi di recente.

PRONOSTICO NAPOLI GENOA

Dopo le ultime batoste e la perdita della prima posizione in classifica, vediamo che Sarri ha voglia porre in qualche modo rimedio: vittima sarà il Genoa, che pure è super motivato a svoltare dopo le due sconfitte recuperate nelle ultime due partite di campionato.

