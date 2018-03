Pronostici Serie B/ Quote e scommesse per le partite (31^ giornata)

Pronostici Serie B: quote e scommesse per la 31^ giornata della Cadetteria. Attenzione alla partita tra Empoli e Venezia, il big match di alta classifica.

17 marzo 2018 Michela Colombo

Pronostici Serie B

La serie B torna protagonista nel fine settimana del 17 e 18 marzo 2018: si giocherà in questi giorni infatti la 31^ giornata del campionato cadetto e quindi è arrivato il momento di esaminare quote e scommesse delle singole partite. Prima però di controllare match per match i pronostici stilati dalla nostra redazione vediamo che cosa ci offre il calendario ufficiale del secondo campionato italiano. Come al solito sarà il sabato il giorno per eccellenza per la Serie B e saranno ben 8 incontri attesi alle ore 15.00 e quindi: Ascoli-Ternana, Brescia-Cremonese, Cittadella-Bari, Empoli-Venezia, Entella-Parma, Frosinone-Salernitana, Novara-Palermo e Perugia-Spezia. Due quindi i posticipi per questo turno ovvero il match tra Avellino e Pescara atteso domenica alle ore 17.30: lunedi si accenderà alle ore 20.30 la partita tra Carpi e Pro Vercelli. Vediamo allora che cosa ci dicono i pronostici della 31^ giornata della cadetteria.

PRONOSTICO ASCOLI TERNANA

Sfida agli ultimi gradini della classifica al Picco: l’Ascoli favorito dal fattore campo potrebbe anche strappare una vittoria agli umbri, il lenta ripresa.

PRONOSTICO BRESCIA CREMONESE

I tanti infortuni in casa grigiorossa potrebbero condizionare la prova della Cremonese, che quindi non rimane la favorita d’obbligo benchè vanti un miglior piazzamento in classifica.

PRONOSTICO BARI CITTADELLA

Entrambi i club approcciano la 31^ giornata della serie B con un ottimo ruolino alle spalle: ecco quindi che se i galletti potrebbero essere favoriti dal fattore campo, i granata registrano però un piazzamento più importante.

PRONOSTICO EMPOLI VENEZIA

In vista della 31^ giornata di Serie B i toscani non hanno alcuna intenzione di lasciarsi scappare la prima posizione in classifica. I lagunari però registrano un ottimo momento di forma come di risultati e potrebbero davvero mettere in difficoltà gli azzurri.

PRONOSTICO ENTELLA PARMA

Forti della settima piazza in classifica i ducali non dovrebbero avere grosse difficoltà a espungere il comunale di Chiavari. Va pur aggiunto che i liguri arrivano da due KO di fila e sono in piena zona rossa nella classifica.

PRONOSTICO FROSINONE SALERNITANA

Benchè i granata arrivano da un ottimo momento, i canarini hanno fretta di recuperare il terreno perduto alle spalle della capolista Empoli. Il KO rimediato con il Palermo potrà essere un ottimo stimolo per il Frosinone.

PRONOSTICO NOVARA PALERMO

I siciliani sono i favoriti della partita al Piola: Novara dopo tutto sconta ancora parecchi risultati negativi e un brutto piazzamento in classifica, a cui la vittoria con Brescia non ha completamente posto rimedio.

PRONOSTICO PERUGIA SPEZIA

Sfida la centro al Curi: fattore campo e stato di forma vedono quindi i grifoni scendere in campo in questo turno con una marcia in più. Va però detto che gli spezzini, che registrano un distacco di appena due lunghezze, potrebbero dare del filo da torcere sabato.

PRONOSTICO AVELLINO PESCARA

Nuovo banco di prova per il nuovo tecnico del Pescara Epifani: il favore del pronostico però non è dalla parte dei delfini che hanno registrato tre pesanti sconfitte negli ultimi incontri disputati. In termini di punti non se la passa bene neppure l’Avellino, che però tra le mura di casa ha sempre fatto molto bene.

PRONOSTICO CARPI PRO VERCELLI

Nonostante una formazione quasi decimata al Curi, la compagine dei falconi non dovrebbe fare molta fatica a superare in casa la Pro Vercelli: va ricordato che è all’inizio di febbraio che i biancoscudati non vincono un incontro.

