Pronostico di Spal-Juventus/ Il punto di Pietro Anastasi (esclusiva)

Pronostico di Spal-Juventus: intervista esclusiva a Pietro Anastasi sul match atteso oggi al Paolo Mazza di Ferrara. Scontro diretto tra Leonardo Semplici e Massimiliano Allegri.

17 marzo 2018 INT. Pietro Anastasi

Pronostico di Spal-Juventus - La Presse

Incontro sulla carta semplice per la Juventus impegnata questa sera alle 20,45 a Ferrara contro la Spal. La formazione bianconera è reduce dal successo per 2-0 in settimana nel recupero di campionato contro l'Atalanta. Nella scorsa giornata i bianconeri avevano sconfitto l'Udinese in casa 2-0. La Spal aveva pareggiato contro il Sassuolo 1–1. Juve che ha ormai 4 punti di vantaggio sul Napoli con 74 punti. Spal che si trova in terzultima posizione con 24 punti con Crotone e Sassuolo. La squadra di casa però in questo scorcio di campionato è cresciuta moltissimo. Per presentare questo match abbiamo sentito l'ex giocatore della Juventus Pietro Anastasi. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Credo che se la Juve giochi come è capace non dovrebbero esserci problemi per conquistare la vittoria.

Come potrebbe giocare la Spal? La Spal dovrebbe giocare tentando di contenere la Juventus, con l'obiettivo di raggiungere in ogni caso un risultato positivo. La squadra emiliana è una formazione che sta giocando bene in questo periodo. Spal che tra l'altro mi è molto simpatica.

Un buon momento per la squadra ferrarese merito di Semplici? Merito di Semplice ma anche dei suoi giocatori che si stanno comportando nel migliore dei modi. Soprattutto si sta mettendo in evidenza Antenucci un attaccante di buon valore tecnico.

Ci sono buone possibilità di salvezza per la Spal? Sarà una bella lotta con le altre squadre che si trovano nella zona calda della classifica.

Che Juventus si aspetta a Ferrara? La solita Juventus di questo scorcio di campionato, sorniona, molto concreta. Una Juventus però che non è al livello del suo gioco migliore.

Potrebbe giocare De Sciglio? Potrebbe essere visto che Allegri sta ruotando da tempo i suoi giocatori, sta facendo molto turnover. Menomale che la Juventus ha una grande rosa che le permette di gestire i vari appuntamenti che ha.

4 punti sul Napoli scudetto ormai assicurato... Sulla carta la Juve partiva favorita per assicurarsi lo Scudetto. Questi quattro punti sul Napoli saranno una buona cosa per raggiungere il traguardo.

Dybala e Higuain già pronti per l'Argentina Mondiale? Mi dispiace che in passato Dybala non sia stato convocato per giocare nell'Argentina. Mi auguro che sia pronto per un finale di stagione che gli consenta di partecipare ai Mondiali. Higuain e Dybala fanno parte di una nazionale come l'Argentina che con squadre come Germania, Francia, Spagna, Brasile e le nazionali più forti del mondo proveranno a vincere in Russia.

Il suo pronostico su quest'incontro. Se la Juventus giocherà come saprà non dovrebbero esserci problemi per un suo successo.

(Franco Vittadini)

