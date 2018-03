Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live score degli anticipi (29^ giornata)

Risultati Serie A: classifica aggiornata, diretta gol live score dei due anticipi in programma sabato 17 marzo. Si giocano Udinese Sassuolo (ore 18:00) e Spal Juventus (ore 20:45)

17 marzo 2018 Claudio Franceschini

Risultati Serie A, anticipi 29^ giornata (Foto LaPresse)

Sono due le partite che aprono la 29^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018: si torna a giocare secondo il calendario consueto dopo un turno che aveva visto la Roma anticipare al venerdì per poter preparare al meglio la sfida di Champions League. Qui invece vivremo due gare, per l’appunto: si parte alla Dacia Arena, dove alle ore 20:45 è in programma Udinese-Sassuolo, mentre alle ore 20:45 al Mazza avremo Spal-Juventus. A distanza, due squadre si giocano davvero tanto in termini di salvezza; l’Udinese di fatto non ha più obiettivi - a meno che non crolli inaspettatamente, al momento è a +9 sulla zona retrocessione - mentre la Juventus vuole confermare il primo posto in classifica e magari, per quanto possibile, allungare in vista della sfida diretta contro il Napoli che potrebbe decidere la corsa allo scudetto.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A (29^ GIORNATA)

UDINESE SASSUOLO

La strepitosa rimonta dell’Udinese ha subito un brusco stop proprio quando i friulani erano convinti di poter arrivare a giocarsi le posizioni europee: dopo il grande periodo delle cinque vittorie consecutive e dei 21 punti in nove giornate, i friulani sono rientrati nei ranghi in maniera piuttosto brusca. Non vincono dal 28 gennaio, fanno cinque partite senza i tre punti e le ultime quattro sono state perse; appena uno il gol segnato in questo periodo, se vogliamo si tratterebbe tecnicamente di un’autorete e così era stata anche quella di Gigio Donnarumma contro il Milan. Di fatto quindi l’Udinese non segna da tanto tempo, e questo incide sui risultati della squadra; il Sassuolo però sta facendo anche peggio, perchè la vittoria manca addirittura dal 23 dicembre e da allora sono arrivati quattro pareggi a fronte di cinque sconfitte. La difesa fa acqua al netto dello 0-7 incassato dalla Juventus; nel girone di ritorno i neroverdi hanno fatto soltanto tre punti e si spiega in questo modo il crollo che li ha portati a ridosso della zona retrocessione, anzi a esserci dentro del tutto. La sfida dell’andata era stata vinta 1-0 dall’Udinese: particolare non indifferente visto che potrebbe essere determinate la classifica avulsa per la retrocessione.

SPAL JUVENTUS

La Juventus sa fin troppo bene che le insidie si nascondono in ogni dove: avendo vinto sei scudetti consecutivi i bianconeri hanno imparato a non sottovalutare gli impegni contro le squadre minori, che sono quelli che potrebbero portare al fallimento dell’obiettivo. Per questo motivo la trasferta di Ferrara è importante tanto quanto la sfida diretta contro il Napoli o le sfide esterne contro Inter e Roma, ancora da giocare: come detto Massimiliano Allegri vuole arrivare allo scontro con Sarri con il vantaggio in classifica immutato, se non addirittura ampliato, così da avere qualche bonus in più da spendere. Sicuramente la Juventus è più vicina al settebello di quanto non lo fosse una settimana fa, ma non deve dare niente per scontato; non contro una Spal che non perde da tre partite e ne ha vinte due, riuscendo a riprendere slancio e punti dopo un periodo davvero nero. Nel ritorno i punti degli estensi sono 9: non tanti, ma visto che Sassuolo e Crotone hanno calato il loro rendimento - per non parlare del Chievo - improvvisamente è diventato possibile salvarsi, e allora anche contro i campioni d’Italia gli estensi dovranno provare a fare la loro partita per non lasciare nulla di intentato.

ore 18:00 Udinese-Sassuolo

ore 20:45 Spal-Juventus

CLASSIFICA

Juventus 74

Napoli 70

Roma 56

Lazio 53

Inter* 52

Milan* 47

Sampdoria* 44

Atalanta* 41

Fiorentina* 38

Torino* 36

Udinese*, Bologna 33

Genoa* 30

Cagliari* 26

Chievo* 25

Crotone*, Sassuolo*, Spal 24

Verona* 22

Benevento* 10

* una partita in meno

