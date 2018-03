Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite (31^ giornata)

Risultati Serie B: classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano nella 31^ giornata. L'Empoli guida la classifica con un punto sul Frosinone (e una gara in meno)

17 marzo 2018 Claudio Franceschini

Siamo pronti a vivere un’altra giornata in Serie B 2017-2018: archiviati i recuperi di metà settimana, siamo ora arrivati alla 31^ giornata ma c’è ancora un turno che andrà chiuso, vale a dire il ventinovesimo con le partite che erano state rinviate per il maltempo (sabato) e per l’improvvisa e sconvolgente morte di Davide Astori (domenica e lunedì). La classifica dunque è ancora parziale; ad ogni modo, il turno si è aperto con l’anticipo Foggia-Cesena e prosegue sabato 17 marzo. Alle ore 15:00 si giocano Ascoli-Ternana, Brescia-Cremonese, Cittadella-Bari, Empoli-Venezia, Entella-Parma, Frosinone-Salernitana, Novara-Palermo e Perugia-Spezia; domenica alle ore 17:30 il primo posticipo sarà Avellino-Pescara, si chiude lunedì 19 marzo alle ore 20:30 con Carpi-Pro Vercelli.

LA VETTA

In testa rimane l’Empoli, che ha un punto di vantaggio sul Frosinone e una partita da recuperare; così anche il Palermo, che dunque ha virtualmente la possibilità di agganciare i ciociari e tornare a inserirsi in pieno nella corsa alla promozione diretta. Tuttavia, la lunga volata per la Serie A senza passare dai playoff non può prescindere da altre squadre: Venezia e Bari se la giocano, anche se i pugliesi martedì hanno perso una grande occasione facendosi frenare dallo Spezia. Il Parma, che pure ha una partita da recuperare, è ancora leggermente sotto: anche recuperando tre punti al Frosinone sarebbe a -6, dunque forse sono le prime cinque (anche il Cittadella, che con partite piene ha 49 punti) a essere davvero in lizza. Si prospetta un finale avvincente: per ora Empoli e Frosinone hanno dimostrato di avere qualcosa in più ma non è affatto detto che altre squadre non riescano a fare un filotto di vittorie in futuro.

LA CODA

Nelle ultime posizioni è difficile la posizione di Ascoli e Ternana: vero che i rossoverdi hanno fatto 4 punti nelle ultime due partite recuperando i marchigiani, ma i punti da recuperare per evitare i playout sono comunque 4 e non sarà facile andarli a prendere. Rischia tanto la Virtus Entella che si trova appaiata alla Pro Vercelli; se non altro però le due squadre devono recuperare una partita, a differenza di Ternana e Ascoli che anche per questo motivo vedono la posizione ancora più complicata. Il Brescia e il Cesena hanno un po’ di margine, ma una delle due sarebbe oggi costretta a giocare il playout per non retrocedere in Serie C; chi è in caduta verticale è il Pescara, che anche dopo l’esonero di Zdenek Zeman ha perso due partite e si sta pericolosamente avvicinando alla zona calda. Sono appena tre i punti di vantaggio sulla quota dello spareggio: una situazione sempre più pericolante per il Delfino che solo nello scorso campionato era in Serie A e che adesso rischia di effettuare sì un doppio salto, ma all’indietro trovandosi in Serie C.

ore 15:00 Foggia-Cesena

ore 15:00 Ascoli-Ternana

ore 15:00 Brescia-Cremonese

ore 15:00 Cittadella-Bari

ore 15:00 Empoli-Venezia

ore 15:00 Entella-Parma

ore 15:00 Frosinone-Salernitana

ore 15:00 Novara-Palermo

ore 15:00 Perugia-Spezia

CLASSIFICA SERIE B

Empoli* 54

Frosinone 53

Palermo* 50

Cittadella 49

Venezia*, Bari* 46

Parma* 44

Perugia* 43

Spezia, Carpi* 41

Cremonese 40

Salernitana, Foggia* 37

Pescara 36

Novara, Avellino* 34

Brescia*, Cesena 30

Entella*, Pro Vercelli* 29

Ternana, Ascoli 26

* una partita in meno

