Risultati Serie C/ Classifica aggiornata, diretta gol live score girone A (sabato 17 marzo)

Risultati Serie C: classifica aggiornata, diretta gol live score del girone A. Sabato 17 marzo si gioca la trentesima giornata, ma tante squadre devono ancora recuperare delle partite

17 marzo 2018 Claudio Franceschini

Risultati Serie C girone A, 30^ giornata (Foto LaPresse)

Si torna a giocare nel campionato di Serie C 2017-2018: siamo arrivati alla trentesima giornata, e dunque stiamo arrivando in maniera piuttosto spedita verso la chiusura della stagione regolare. Sabato 17 marzo è impegnato soltanto il girone A: si parte alle ore 14:30 con Carrarese-Lucchese, Monza-Siena e Pro Piacenza-Livorno, alle ore 16:30 avremo Gavorrano-Pontedera e Pisa-Piacenza, poi alle ore 18:30 Prato-Pistoiese e infine alle ore 20:30 Alessandria-Giana Erminio, Olbia-Arzachena e Viterbese-Arezzo. Gare ovviamente molto sentite, per un motivo o per l’altro ma sopratutto perchè, come già detto, si avvicina il momento in cui le varie squadre dovranno tirare le somme e sarà chiaro se avranno raggiunto i loro obiettivi o meno.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE C GIRONE A (30^ GIORNATA)

LA SITUAZIONE

E’ sinceramente curiosa la situazione in vetta alla classifica: il Livorno ha totalmente frenato ma rimane virtualmente in testa al campionato (ha una partita in meno del Siena) perchè anche la Robur ha avuto i suoi momenti difficili e perchè il Pisa non ha saputo approfittarne perdendo o pareggiando partite incredibili. Il Siena quindi comanda la graduatoria ma il Livorno rimane sornione; il Pisa ha giocato due partite in più dei labronici e, trovandosi a -6, forse non può più ambire alla promozione diretta. Volendo potrebbe farlo la Viterbese, che però ha perso lo scorso fine settimana la partita della verità al Franchi; queste quattro squadre sono certe di giocare i playoff, ci è molto vicina la Carrarese e anche l’Alessandria dovrebbe raggiungere l’obiettivo, anche se il Piacenza rimane sornione insieme alla Pistoiese anche perchè le due squadre hanno giocato solo 26 partite e cioè, Alessandria a parte, una meno di tutte le altre squadre che inseguono.

Tra le prime dieci potrebbe anche arrivare l’Arzachena, mentre le altre sono più staccate e soprattutto devono fare i conti con la salvezza: al momento in zona playout gravitano Prato e Gavorrano, senza più possibilità di salvarsi direttamente, e ancora Cuneo e Arezzo. Molto chiaramente dipenderà dai toscani e da come chiuderanno l’anno, però appena più sopra ci sono tre squadre - Lucchese, Pro Piacenza e Pontedera - che rischiano di essere nuovamente coinvolti nella corsa. Oggi per il Pontedera c’è una bella occasione di prendersi tre punti vista la trasferta di Gavorrano; rischia tanto invece la Lucchese che va a Carrara, contro una squadra che in casa ha raramente sbagliato e che arriva da un momento estremamente positivo.

ore 14:30 Carrarese-Lucchese

ore 14:30 Monza-Siena

ore 14:30 Pro Piacenza-Monza

ore 16:30 Gavorrano-Pontedera

ore 16:30 Pisa-Piacenza

ore 18:30 Prato-Pistoiese

ore 20:30 Alessandria-Giana

ore 20:30 Olbia-Arzachena

ore 20:30 Viterbese-Arezzo

CLASSIFICA GIRONE A

Siena 55

Livorno 54

Pisa 48

Viterbese 46

Carrarese 40

Alessandria 39

Olbia, Giana, Monza 36

Pistoiese, Piacenza 35

Arzachena 34

Pontedera, Pro Piacenza, Lucchese 31

Arezzo (-3) 28

Cuneo 27

Gavorrano 22

Prato 19

