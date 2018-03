Risultati Viareggio Cup 2018/ Classifica aggiornate e diretta live score (oggi sabato 17 marzo)

Risultati Viareggio Cup 2018: classifiche aggiornate e diretta live score dei match di oggi 17 marzo. All'ulitmo turno preliminare Inter e Torino sono già sicure di accedere ai quarti.

17 marzo 2018 Michela Colombo

Risultati Viareggio Cup 2018 (LaPresse)

Dopo il giorno di riposo la Viareggio Cup 2018 torna in campo e lo fa con l’ultimo turno della fase preliminare per il gruppo A, dove ricordiamo sono contenuti i primi cinque gironi del tabellone generale. E’ quindi tempo di verdetti in questa appassionante 70^ edizione della coppa carnevale. Vediamo allora che cosa ci propone il calendario ufficiale per la giornata di oggi: ecco che quindi su tutti i campo il fischio d’inizio è atteso per le ore 15.00: mossa abbastanza scontata visto che si tratta dell’ultimo turno preliminare e quindi oggi si scoprirà la prima parte del tabellone degli ottavi di finale. E’ quindi tempo di chiudere i conti all’interno delle varie classifiche e scoprire chi saranno coloro che passeranno il turno, ben notando che alla vigilia di questa giornata non sono certo poche le situazioni dubbie ai piani alti.

IL PROGRAMMA

Come abbiamo detto prima il fischio d’inizio su tutti i campi è atteso per le ore 15.00: appare quindi più logico vedere il programma dei match di oggi girone per girone. Per il primo raggruppamento vediamo quindi che saranno gli scontri Empoli-Livorno e Entella-Rappresentativa di Serie D ad animare la giornata di sabato. Per il gruppo 2 invece scenderanno in campo alla medesima ora Sassuolo-Abuja e Bruges-Spezia: per il girone 3 saranno in programma alle 15.00 gli incontri Inter-Salernitana e Leicchartd-Parma. Nel girone 4 vedremo in campo quindi Partizan Belgardo-Venezia e Sampdoria-Pisa. A chiudere il programma (ma con il fischio d’inizio sempre previsto per le ore 15.00) saranno quindi i match del girone 5 e quindi le sfide Torino-Paganese e Nazionale cinese under 19-Perugia. iIl programma quindi come vediamo è ben fitto e per molti club questo sarà l'ultimo match da disputare per la 70?^ edizione della Viareggio Cup: per coloro che invece proseguiranno il cammino almeno l'ottima notizia di qualche giorno di riposo prima di affrontare i decisivi ottavi di finale, previsto già per mercoledi 21 marzo prossimo.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Girone 1

Ore 15.00 Empoli-Livorno

Ore 15.00 Entella-Rapp Serie D

Rappresentativa Serie d 4, Empoli 4, Entella 3, Livorno 0

Girone 2

Ore 15.00 Sassuolo-Abuja

Ore 15.00 Bruges-Spezia

Sassuolo 4, Bruges 4, Spezia 3, Abuja 0

Girone 3

Ore 15.00 Inter-Salernitana

Ore 15.00 Leichhartd-Parma

Inter 6, Parma 3, Salernitana 1, Leichhartd 1

Girone 4

Ore 15.00 Partizan-Venezia

Ore 15.00 Sampdoria-Pisa

Venezia 6, Partizan 6, Pisa 0, Sampdoria 0

Girone 5

Ore 15.00 Torino-Paganese

Ore 15.00 Cina U19-Perugia

Torino 6, Cina U19 3, Paganese 1, Perugia 1

