Spal Juventus/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

17 marzo 2018 Fabio Belli

Juventus, a Ferrara altro passo verso lo Scudetto? (foto LaPresse)

Spal-Juventus, diretta dal signor Massa di Imperia, sabato 17 marzo 2018 alle ore 20.45, sarà l'anticipo serale del programma della decima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Una striscia di dodici vittorie consecutive in Serie A, con un solo gol subito, quello di Caceres nella trasferta di Verona. Un'ascesa che ha permesso alla Juventus di riprendersi quel primato nella massima serie che mai come quest'anno il Napoli sembrava in grado di poter contendere, dopo sette anni di dominio bianconero. Dopo il due a zero all'Atalanta nel recupero di mercoledì scorso, la Juventus è volata a più quattro in classifica sui partenopei, e può migliorare dunque il record di Scudetti consecutivi già fissato a sei nella passata stagione.

SPAL JUVENTUS, DIRETTA LIVE

Per la squadra di Allegri, che si prepara peraltro ad un'altra sfida importantissima al Real Madrid nei quarti di finale di Champions League, sarà fondamentale non perdere punti in questa trasferta di Ferrara per non rimettere in gioco un Napoli che resta comunque alla finestra. Gli estensi dopo il pari in casa contro il Sassuolo e le vittorie contro Crotone e Bologna si sono prepotentemente rimessi in gioco in chiave salvezza, pur avendo finora disputato una partita in più rispetto alle dirette concorrenti per la salvezza. Da sessant'anni la Spal non batte la Juventus in campionato, ma fare punti contro la corazzata bianconera sarebbe un vero e proprio bonus per la lotta per non retrocedere.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita Spal Juventus si potrà seguire in diretta tv con un abbonamento Sky sui canali 201, 206 e 251 del satellite (Sky Sport 1 HD, Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 1 HD) e con un abbonamento Mediaset Premium collegandosi sul canale Premium Sport HD. Diretta streaming video via internet, sempre per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare e al digitale terrestre pay, collegandosi rispettivamente sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL JUVENTUS

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Mazza di Ferrara. I padroni di casa estensi schiereranno Meret a difesa della porta, mentre i titolari nella difesa a tre saranno il polacco Cionek, Vicari e il brasiliano Felipe. Lazzari avrà il compito di coprire la fascia destra mentre Costa sarà invece l'esterno laterale mancino. A centrocampo, conferma per lo sloveno Kurtic affiancato a Grassi e Schiattarella. In attacco, confermato il tandem Antenucci-Paloschi. Risponderà la Juventus con Buffon tra i pali, il brasiliano Alex Sandro esterno destro di difesa e De Sciglio schierato come laterale sinistro, mentre Chiellini e Rugani formeranno la coppia di difensori centrali. Il francese Matuidi e il bosniaco Pjanic saranno i vertici arretrati di centrocampo. L'argentino Dybala, il croato Mandzukic e il brasiliano Douglas Costa sosterranno come incursori offensivi il bomber Gonzalo Higuain, vertice offensivo della squadra.

TATTICA E PRECEDENTI

Lo scontro tattico vedrà messi a confronto il 3-5-2 della Spal schierato dal tecnico Leonardo Semplici ed il 4-2-3-1 scelto per l'occasione da Max Allegri nella Juventus, modulo più offensivo rispetto a quanto messo in mostra dai bianconeri nelle ultime occasioni. Nel match d'andata di questo campionato la Juventus ha battuto quattro a uno la Spal all'Allianz Stadium, con i gol di Bernardeschi, Dybala, Higuain e Cuadrado, con gli estensi che accorciarono le distanze con un gol messo a segno da Paloschi. Spal e Juventus si affrontano di nuovo in campionato dopo cinquantacinque anni: il 13 gennaio del 1963 i bianconeri si imposero col punteggio di due a zero grazie alle reti di Sivori su rigore e Stacchini. L'ultimo risultato utile per la Spal è lo zero a zero del 21 settembre 1958, ultima vittoria estense il tre a uno del 10 febbraio 1957, gol di Broccini, Sandell e Di Giacomo per i padroni di casa e di Stivanello per la Juventus.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita indicano la vittoria della formazione estense proposta a una quota di 13.00 da Bet35, mentre Bwin propone a 5.00 la quota relativa al pareggio e William Hill indica la Juventus come netta favorita, offrendo a una quota di 1.30 l'eventuale successo esterno. Per quanto riguarda i gol realizzati nel corso della partita, Unibet offre over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a una quota di 2.02 e a una quota di 1.78.

